Riapre la viabilità in centro storico

Sabato 28 si terrà il taglio del nastro per la chiusura dei lavori di pavimentazione in pietra del centro storico di Bertinoro e avrà luogo la rimozione del cantiere che, a partire dal pomeriggio, consentirà la riapertura al transito di via Roma. Lo annunciano la sindaca Allegni e l’assessore Scogli. La cerimonia si svolgerà alle 16 in piazza Guido del Duca e vedrà la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni. Sarà l’occasione per fare un punto su tutte le opere che negli ultimi mesi hanno interessato il centro storico e su quelle in previsione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.