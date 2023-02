Riapre oggi il bar Cavalieri

Aveva chiuso oltre un anno fa, ma oggi lo storico bar ‘Cavalieri’ in corso della Repubblica riapre i battenti, rialzando così le saracinesche di almeno uno dei molti locali sfitti in centro storico. Ad accogliere la sfida è la 28enne cesenate Rosaria Gangi che inaugura l’attività con una festa (dj set dal vivo e buffet) che partirà alle 17 e proseguirà fino alle 22. "Ho altri locali nel cesenate, questo spazio mi è piaciuto e ho deciso di provarci – racconta –. Penso che questa via abbia ottime potenzialità: c’è molto passaggio e l’università è abbastanza vicina. Nel locale avremo un laboratorio di pasticceria, ma faremo anche pause pranzo anche con piatti preparati da noi e aperitivi". Per ora l’attività parte con cinque dipendenti, ma ci sono prospettive per nuove assunzioni future.