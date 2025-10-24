Riapre il ristorante Casa Artusi: “Qui i piatti di Pellegrino e molto altro”

Forlì, 24 ottobre 2025 – S’è alzato il sipario sulla nuova gestione del ristorante Casa Artusi a Forlimpopoli. Dopo una breve anteprima a giugno nella corte interna, durante la Festa Artusiana, da oggi le sale del ristorante sono di nuovo aperte a tutti gli amanti della buona cucina. Ad accogliere i clienti ci sono un nuovo staff e nuovi osti, quelli del Gruppo Social Food Experience che per i prossimi 12 anni gestiranno il locale. Quattro i soci fondatori del gruppo, che si è formato nelle aule dell’alberghiero di Cervia e sviluppato con idee creative e dedizione al lavoro.

Il Social Food Experience nasce nel 2019 da un’idea di Cristofaro Basile, oggi affiancato dalla sorella Roberta e dai soci Davide Reoletti e Lorenzo Zanarini, tutti cesenati, con l’obiettivo di unire la ristorazione alla valorizzazione del capitale umano. Nella serata di presentazione – mercoledì, ancora a porte chiuse – a fare gli onori di casa sono stati la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, e il nuovo presidente della Fondazione Casa Artusi, Andrea Segrè. “Diamo il via a questa nuova bella avventura del ristorante Casa Artusi che è una parte importante del progetto artusiano”, ha esordito la sindaca. Mentre Segrè ha sottolineato come il locale “incarni tutto il percorso di Artusi”.

Lo staff pronto a cucinare e a servire ai tavoli (fotoservizio Alessandra Salieri)

L’investimento da parte del Gruppo Social Food Experience è stato di circa 280mila euro per riallestire completamente sala e cucina. “Abbiamo letteralmente ripreso in mano i libri – ha spiegato Basile – andando a riscoprire la cucina del territorio. Sarà una grande responsabilità portare nei piatti l’eredità di Pellegrino Artusi”. Non ci sarà uno chef solo alla guida della cucina, ma, come hanno spiegato i soci, “una squadra che dovrà portare nei piatti e in sala i valori fondanti della cucina artusiana e del nostro modo di lavorare”. Il Gruppo gestisce al momento cinque locali in Romagna (oltre a Forlimpopoli, uno in piazzetta della Misura a Forlì e tre a Cesena) e si distingue, oltre che per la grande attenzione alla buona cucina, anche per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “All’inizio questo non sarà possibile qui – ha precisato Lorenzo Zanarini –. Prima dobbiamo stabilizzare il servizio, poi, come abbiamo fatto negli altri punti vendita, vedremo di inserire anche i nostri sommelier astemi: persone che non possono assumere alcol, ma capaci di presentare un vino in abbinamento a un ottimo piatto”.

“Oltre il 40% delle ricette a menù saranno artusiane – ha spiegato lo chef Stefano Faccini, docente dei fondatori quando frequentavano l’alberghiero di Cervia e ora loro collaboratore –, mentre le altre saranno comunque ispirate a quelli che sono i dettami della cucina di Pellegrino Artusi. Semplicità, ricerca dei prodotti e dei sapori”. Sono state quattro le ricette tratte dal manuale artusiano servite alla cena inaugurale: i classici ‘Cappelletti all’uso di Romagna’ (ricetta numero 7), in alternativa ai ‘Ravioli all’uso di Romagna’ (ricetta numero 98, vegetariana), la ‘Guancia di vitello brasata’ (ricetta numero 253), polenta (ricetta numero 232).

Nel mese di novembre poi dovrebbe riaprire anche l’Osteria, nel piano seminterrato dell’ex monastero che ospita Casa Artusi. “Un luogo più informale – ha spiegato Roberta Basile – dove poter bere un calice o un aperitivo e trovare tavoli condivisi. Mentre il ristorante è stato allestito con i criteri della tradizione mescolati a motivi innovativi. Vogliamo che venire al Ristorante Casa Artusi sia anche un atto culturale”.

A dare man forte in cucina sarà anche Davide Reoletti. “Saremo molto presenti, soprattutto all’inizio, mentre formeremo la squadra che poi dovrà portare avanti il servizio: 5 in cucina e una decina in sala”. Domenica alle 17 ci sarà una festa aperta a tutti per celebrare la nuova gestione.