Riapre San Mercuriale Festa dopo 6 mesi di lavori

Le celebrazioni della settimana santa in centro storico hanno riservato ai fedeli un annuncio atteso: il 2 aprile, domenica delle Palme e della Passione del Signore, riaprirà la basilica di San Mercuriale, che era chiusa dal 3 ottobre per i lavori.

Quel giorno, infatti, si svolgerà la processione presieduta dal vescovo Livio Corazza. Il corteo partirà alle 10.15 dalla chiesa del Carmine (a sua volta recentemente oggetto di un intervento di messa in sicurezza) per giungere poi a San Mercuriale dove il vescovo presiederà la messa, concelebrata dal parroco don Nino Nicotra. Ciò avverrà in occasione della riapertura della basilica esattamente dopo sei mesi di lavori per restauro della pavimentazione interna. In questo periodo le le celebrazioni feriali e festive sono state spostate a Santa Lucia, fatta eccezione per il periodo in cui tutte le messe festive si sono svolte in Cattedrale. Sarà quindi una domenica di festa per tutti i fedeli del centro città.

L’unità pastorale del centro, inoltre, è impegnata all’interno del cammino sinodale dei ‘Cantieri di Betania’, un’iniziativa per discernere come vivere "la comunità cristiana nel centro storico oggi e domani". A tal riguardo don Nicotra ha convocato per domenica i gruppi sinodali delle varie parrocchie che, guidati dai vari referenti, animatori e facilitatori, si ritroveranno nelle parrocchie del centro secondo modalità e orari diversi. Dopo un primo momento di preghiera, ascolto e introduzione, verrà posta nei gruppi la seguente domanda: "Una Chiesa sinodale, vivendo e annunciando il Vangelo, cammina insieme. Come questo cammino si realizza oggi nella nostra comunità del Centro storico?". L’invito, dunque, è a dedicare tempo a immaginare e configurare la comunità cristiana di domani nel cuore della città di Forlì, e ad aiutare il parroco a definire modalità, strutture, luoghi e relazioni in base al cambiamento dei tempi e alle esigenze di oggi.

Da sfondo c’è anche una riflessione posta recentemente con un questionario, che ancora si sta compilando e raccogliendo nelle varie parrocchie, per valutare l’esperienza – durata circa un paio di mesi – di convergenza delle messe domenicali solo in Cattedrale. Le considerazioni espresse sull’esperienza fatta in quel periodo verranno prossimamente valutate dal parroco, dai suoi collaboratori e dal consiglio pastorale, per valutare anche se e come ripeterla.

Alessandro Rondoni