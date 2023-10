Riaprono le ‘Querce’: "Sono tornato dalla Francia. È stato un colpo di fulmine"

Quando hanno chiuso i battenti del loro storico ristorante, a fine luglio, Afro Lombardi e la moglie Anna si erano augurati di poter presto tornare nel loro locale, aperto nel 1993, questa volta in veste di clienti. Il giorno buono per farlo è già arrivato: infatti la nuova gestione delle Querce, in via Ravegnana, taglierà il nastro lunedì, pronta a prendere il timone di uno dei ristoranti simbolo della cucina tradizionale romagnola.

Il nuovo titolare è il forlivese Cataldo Greco, 34 anni e una lunga esperienza in ristorazione: "Ho lavorato come cameriere in tanti ristoranti in giro per l’Italia, poi, nel 2015, ho aperto la mia prima attività in Francia: una trattoria di cucina italiana. L’attività è proseguita per sei anni, poi ho deciso di rientrare e da un po’ di tempo cercavo un’occasione nella mia città che, però, tardava ad arrivare". Cataldo descrive l’incontro con Afro e Anna come un "colpo di fulmine". "Siamo stati insieme per ore, abbiamo parlato tanto, mi hanno fatto vedere tutto… Formalmente non avevo deciso nulla, ma in pratica era come se il posto fosse già mio".

L’idea di Cataldo Greco, ora, è quella di proseguire sulle gloriose tracce della vecchia gestione, imprimendo, però, una forte impronta personale: "Proporrò pietanze a base di pesce, di carne e pizza, proprio come sempre, ma ho ridotto decisamente il menù per puntare su piatti ancora più studiati e moderni. Per me la priorità è la qualità della materia prima, perciò avrò solo pescato, senza nulla di allevato o congelato, porterò in tavola solo carni scelte, da allevamenti controllati e nulla sarà lasciato al caso". La tradizione romagnola rimarrà, ma avrà un nuovo volto: "In menù, ad esempio, ci sarà la pasta fatta in casa – abbiamo già fatto 38 prove per la sfoglia, per alleggerirla e trovare il miglior equilibrio possibile – ma lavoreremo sui ripieni, che saranno molto particolari: pensiamo all’anatra, alla faraona o al coniglio".

La nuova chef de Le Querce sarà Roberta Di Genni, originaria di Chieti, nata come pasticcera e poi passata in cucina, prima in vari ristoranti rinomati in Italia e successivamente in Francia. Addetto alle pizze sarà Antonio Cecere: "Lui – sottolinea Greco – ha lavorato con Franco Pepe, un pizzaiolo pluripremiato, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pizzaioli al mondo". I clienti affezionati delle Querce, però, oltre ai volti nuovi incontreranno anche vecchie conoscenze: in cucina rimane Maurizio Chiappalone e, ad accogliere i clienti in sala, resta Cristina Lamberti, che lavora al ristorante da oltre vent’anni. "Siamo contenti di proseguire questa storia – confessa Greco –. Lo faremo in continuità con la precedente gestione, puntando su piatti semplici, ma ricercati e di alta qualità, sperando di accontentare la clientela storica conquistando anche nuovi palati".

Sofia Nardi