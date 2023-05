Riaprono le scuole, non le superiori

Le scuole, dai nidi alle medie, riaprono oggi a Forlimpopoli. Il Comune ha valutato che la situazione fosse sicura per poter permettere ai ragazzi di tornare nelle aule. Sono invece sospese le lezioni delle superiori (Liceo delle scienze umane e dell’Istituto alberghiero). Riaprono gli impianti sportivi, la biblioteca comunale ‘Artusi’, il museo archeologico ‘Aldini’ e servizi socio assistenziali ed educativi. Per questi ultimi si invita comunque a contattare le singole strutture per verificare orari e modalità di erogazione del servizio. Sono però rinviate varie iniziative che erano previste per oggi, come l’incontro ‘Il carrello della salute: impariamo a fare la spesa insieme in modo divertente riempiendo il carrello con alimenti gustosi e salutari’, previsto nella sala del consiglio. Rinviata anche la serata di teatro dialettale con la Compagnì dla Zercia e la commedia ‘La sumara ad Tugnara’. Sospeso in biblioteca il terzo appuntamento della rassegna ‘Pagine a Km0. Autori e libri della Romagna’, che avrebbe visto protagonista il libro ‘Valeria D’Obici: dizionario di un’attrice sui generis’ del giovane critico cinematografico Francesco Foschini. Tutti questi appuntamenti saranno riprogrammati, mentre è stato annullato il primo incontro dell’iniziativa ‘Tutti in coperta. Storie e avventure per bambini e genitori’ in programma a Casa Santa Monica, Foresteria San Giovanni, in via Saffi.

Matteo Bondi