Ribalta social per Pink Orchestra e il corpo bandistico Orsini

La Pink orchestra Santa Cecilia di Terra del Sole finisce sotto i riflettori della rubrica ‘Un... due... tre viaggio tra le bande cittadine in Romagna’, visibile su Youtube (canale Stefano Olivucci Filmmaker). Vetrina per l’insieme tutto al femminile, nato nel 2017 in seno alla scuola di musica Rossini, il concerto di Natale in scena lo scorso 18 dicembre a Portico. Il gruppo musicale, nato da un’idea di Barbara Gurioli e Laura Servadei, ha debuttato in occasione della festa della donna del 2018, esibendosi in una manifestazione benefica organizzata in collaborazione con la sezione provinciale della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), svoltasi nella sala concertistica del castello di Porta Romana, dove la scuola Rossini ha sede. Prima realtà orchestrale in rosa del territorio, la Pink è formata da una trentina di elementi. Nei giorni scorsi sullo stesso canale Facebook è stato caricato anche il concerto dell’Epifania del corpo bandistico Orsini di Castrocaro Terme e Terra del Sole, tradizionale appuntamento degli auguri, in calendario ogni anno al Padiglione delle Feste delle Terme. Un’esibizione che si chiude con un brindisi conviviale assieme alla cittadinanza e con la quale cala il sipario sulle celebrazioni natalizie all’ombra del Campanone e di Santa Reparata.

f.m.