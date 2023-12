Ricami e tele in mostra a palazzo Pretorio

Due nuove mostre d’arte apriranno i battenti domani nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, in concomitanza con ‘al Bancheti ad Nadel’, evento di mercatini creativi, laboratori per bambini, gastronomia in programma dalle 10 alle 19 nel cortile e nel loggiato triportico dell’edificio rinascimentale. Alle 16 nella saletta dei commissari sarà inaugurata la personale dell’artista abruzzese Marcella D’Amico. In esposizione "una serie di opere significative della sua ricerca espressiva – spiega la curatrice Silvia Arfelli –: alcune, realizzate a ricamo su tela di juta sfilata, si rifanno a estetiche degli anni ‘70, quando la juta e altri materiali poveri erano assurti a un loro ruolo nel mondo dell’arte, e riprendono tecniche tessili e manuali che, assieme alla pittura, cominciarono proprio in quegli anni a essere proposti come nuova visione dell’arte". Mezz’ora più tardi nel salone d’onore è previsto il taglio del nastro di ‘Somma zero’ la mostra dell’artista Doriam Battaglia. Un titolo che trae spunto dal principio sposato dall’autore, secondo cui ‘nell’universo, qualunque cosa accada, alla fine la somma è sempre pari a zero’. In mostra una ventina di opere di dimensioni medio-grandi della sua ricerca iconica, che ’tende a scardinare i codici linguistici precostituiti dell’arte classica, per porsi al confine tra varie forme espressive e indaga l’universo della visione e della percezione, prima della comparsa della forma’. Nato in Valtellina, Battaglia vive e lavora a Como, ha conseguito la laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Le due esposizioni, organizzate da ‘La Maya Desnuda’ di Forlì e patrocinate dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono allestite in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole, e saranno visibili al pubblico fino al 22 dicembre tutti i giorni negli orari 15.30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni, tel. 0543.766766 334.2604929.

Francesca Miccoli