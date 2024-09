Ricariche fasulle di carte prepagate, denunciata una tabaccaia

Forlì, 31 agosto 2024 – Ricariche fasulle su carte di credito prepagate, ma soldi veri che finivano nel conto corrente di una tabaccaia di 46 anni, che tra il marzo 2022 e il giugno 2023 ha visto rimbalzare sul suo portafoglio bancario addirittura 125.564.

La donna è stata scoperta dai detective della Guardia di finanza di Forlì, che l’hanno denunciata per "inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e l’utilizzo di dati e informazioni falsi relativi al cliente" in relazione alla normativa antiriciclaggio. Nei guai con la giustizia altre due donne, una 45enne e una 32enne, "che si erano prestate, consapevolmente, ad agevolare le condotte fraudolente", scrivono gli inquirenti nella loro informativa.

Le indagini , rimarcano le fiamme gialle, sono partite in seguito all’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette sul conto della tabaccheria; i successivi accertamenti "hanno permesso di rilevare un elevato numero di ricariche su alcune carte prepagate per lo più riconducibili ai familiari della titolare, tutte eseguite da una serie di soggetti ricorrenti".

Raccogliendo le testimonianze di questi ultimi e incrociando i dati in loro possesso, i finanzieri del comando provinciale di piazza Dante hanno scoperto che queste persone "non avevano mai richiesto operazioni di questo tipo, appurando quindi che i documenti d’identità erano stati utilizzati a loro insaputa per effettuare le ricariche".

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, il presunto raggiro sarebbe stato messo a segno "per disporre rapidamente di denaro contante, eludendo la normativa antiriciclaggio... In sostanza, la 46enne tabaccaia avrebbe ricaricato a ripetizione alcune carte di credito prepagate – sostengono le accuse degli investigatori –, quasi tutte riconducibili a suoi familiari, utilizzando documenti di persone quasi sempre ignare di quanto accadeva... Approfittando del fatto che il circuito di moneta elettronica anticipava le somme sulle carte in attesa che il trasferimento del flusso finanziario fosse perfezionato, i soldi venivano subito dirottati sul suo conto corrente attraverso dei bonifici...".