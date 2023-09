Riccarda, la forza della tradizione "Ma Secondo era sempre avanti"

di Francesca Miccoli

Sono parole di una figlia innamorata quelle con cui Riccarda Casadei ricorda il padre Secondo, il leggendario autore di ’Romagna Mia’ e fondatore dell’orchestra che ha infiammato un intero popolo. Regalando gioia e leggerezza e al tempo stesso creando un senso di appartenenza e attaccamento alla propria terra che non conoscono eguali.

Riccarda, è ormai tutto pronto per Cara Forlì: cosa si deve aspettare il pubblico, che ancora una volta accorrerà numerosissimo?

"Saranno protagonisti i tre giganti del liscio: Carlo Brighi, ‘Zaclén’, capostipite della musica da ballo romagnola, in seguito divenuta liscio; quindi Secondo Casadei, che iniziò nel 1928, a 22 anni, proprio con Brighi, e il cerchio si chiuderà con Raoul".

Ci parli di suo papà.

"Dopo gli esordi con Brighi, diede vita a una sua Orchestra, resa unica da innovazioni quali l’inserimento della batteria, del sax in mi bemolle, del banjo e di tutti gli strumenti che provenivano dal jazz nell’insieme di allora, formato da strumenti a corda. Introdusse inoltre il cantante e, a metà degli anni Cinquanta, ‘la’ cantante Arte Tamburini. Facendo scalpore".

Cosa accadde?

"Conservo alcuni ritagli di una pagina de il Resto del Carlino che titolava a grandi lettere ’Scandalo rosa nell’orchestra Casadei: una donna accanto a dieci uomini sul palco’. Nel 1969 poi, da grande innovatore, papà fece esibire un cantante di colore, che interpretò in inglese i grandi successi internazionali. L’Italia di allora non era preparata... Particolare simpatico: insegnò al cantante etiope ‘un bès in bicicleta’. Secondo era sempre avanti".

Cosa accadde in seguito?

"Nel 1971 subentrò Raoul: era maestro elementare ma il babbo, che voleva a tutti i costi un erede sul palco, lo ‘forzò’ a fare il musicista. Io e mio fratello non eravamo portati e nostro cugino William, che era violinista, non era adatto. Ho studiato 6 anni pianoforte ma non avevo il carattere e, a essere onesta, neppure il talento, per entrare in orchestra".

E così ci provò con Raoul.

"Esatto. Con Raoul l’orchestra ha raggiunto il massimo della fama, ottenendo l’attenzione dei media, a partire dalla tv. Quello che è mancato a mio padre, che faceva anche 300 spettacoli l’anno, addirittura 2 nella stessa giornata, amareggiato di non poter soddisfare tutte le richieste. All’epoca papà aveva davvero tutto: grande successo, lavoro - anche troppo -, era talentuosissimo. L’attenzione mediatica sarebbe arrivata poco dopo: prima di morire riuscì tuttavia a salire sul palco del Festivalbar, chiamato dal patron Vittorio Salvetti".

Quest’anno a Cara Forlì sarà presente anche Mirko, il figlio di Raoul. E’ vero che ci sono stati dissapori tra i due rami della famiglia?

"Mirko era intervenuto già a Gatteo. Nessun litigio, semplicemente vediamo le cose in maniera diversa. Per noi è importante portare avanti la tradizione e l’eredità del babbo: la polka, la mazurka, il violino e il clarinetto in do, tolti dall’orchestra. Non concordiamo su un’evoluzione che non si pone più nel solco della tradizione romagnola tracciato da papà. Abbiamo solo un diverso modo di concepire il futuro. Rispettiamo le loro scelte pur nella convinzione che assieme saremmo una ‘forza’".

E’ vero che l’Orchestra Casadei ha sempre avuto un forte legame con Forlì?

"Un fortissimo legame: la carriera di papà è partita da Forlì. Il trionfo in un concorso per orchestre gli spalancò altre strade e valse l’inserimento nel cartellone in moltissimi locali da ballo. Secondo si presentava con l’orchestra in divisa, con un repertorio curato, palesando tutta la sua simpatia e Forlì lo ricopriva sempre di amore. Al punto che ne parlava con gli occhi lucidi. La città era inoltre covo di grandi musicisti: negli anni Cinquanta papà, che non aveva la patente, ogni lunedì partiva da Savignano con la corriera della ‘Sita’ e raggiungeva l’allora bar 1° maggio, una sorta di mercato degli orchestrali dove incontrava i gestori di locali, i maestri, i cantanti, gli impresari. Qui iniziò anche a suonare nei piazzali delle chiese, scatenando all’inizio le ire del vescovo verso il parroco che aveva prestato il consenso all’esibizione. Divenuta poi utile a riunire i fedeli. E poi le feste del 1° maggio con ventimila persone".

Si dice che Papa Giovanni Paolo II amasse tanto ’Romagna Mia’...

"Certo, al punto che dal Vaticano monsignor Fusaroli chiamò il cardinale Tonini per chiedere che cosa avesse fatto al Santo Padre da indurlo a cantare sempre ’Romagna Mia’. E quando i romagnoli andavano in udienza, la faceva intonare sostituendo nel ritornello la parola Romagna con la parola Polonia. Un brano che ha spopolato nel mondo, ancora non ci capacitiamo di come sia potuto accadere. Di recente dalle Hawaii abbiamo ricevuto un filmato con ballerine con fiori e gonnelline di paglia intente a cantarla. E per l’alluvione l’hanno intonata tutti: non solo i ragazzi del fango ma anche Pausini, Vasco, Bocelli, Morandi nei rispettivi concerti. Una canzone divenuta simbolo di speranza".