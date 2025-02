Ricerca cardiologica, assegnato il premio dedicato a Franco Rusticali

Un riconoscimento prestigioso per l’innovazione nel campo medico forlivese: Gianni Dall’Ara, ricercatore del dipartimento di Medicina dell’Università di Bologna e cardiologo interventista nel reparto di Emodinamica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, ha vinto la 1ª edizione del premio alla ricerca cardiologica, indetto dalla Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco. Il riconoscimento, istituito in memoria del primo presidente dell’ente, Franco Rusticali (nella foto piccola), assegna un contributo di 2mila euro per progetti innovativi nella diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari.

Il premio va a Dall’Ara per i suoi studi sui nuovi approcci di trattamento della stenosi aortica degenerativa. "È una patologia frequente e grave che, se non trattata adeguatamente, ha un’alta mortalità a un anno, addirittura superiore ad alcune forme di neoplasia – spiega Marcello Galvani, attuale presidente della Fondazione Cardiologica Sacco –. Molti pazienti, spesso anziani, non possono essere sottoposti all’intervento chirurgico tradizionale di sostituzione valvolare per via dell’elevato rischio operatorio". La ricerca vincitrice è finalizzata al miglioramento della pianificazione della valvuloplastica aortica, e di valutarne l’efficacia: una tecnica mini-invasiva. I risultati del progetto potranno contribuire al miglioramento di questa procedura, che viene sempre più utilizzata per stabilizzare i pazienti con severo scompenso cardiaco al fine di ridurre il rischio operatorio o come trattamento palliativo nei degenti con controindicazione alla sostituzione valvolare.

Alla cerimonia di ieri hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini, alcuni membri della Fondazione Sacco e dell’Associazione Cardiologica Forlivese, il nuovo primario di Cardiologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, Carmine Pizzi, e il responsabile dell’Emodinamica, Fabio Tarantino.

"Oltre a stimolare la ricerca – ha sottolineato Zattini – la cerimonia ci permette anche di ricordare Franco Rusticali, a lungo primario della Cardiologia e sindaco di Forlì, il cui impegno a favore dell’intera comunità è riconosciuto e stimato da tutti. Anche in suo ricordo e nel tracciato della sua prestigiosa attività pubblica e professionale, dobbiamo lavorare in stretta sinergia con tutti i protagonisti del nostro ospedale per mantenere quel primato di eccellenza europea che ha fatto grande la sua storia".