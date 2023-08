Ricerca industriale, finanziati 4 progetti locali

Ci sono 4 progetti di ricerca industriale e strategica che riguardano il territorio forlivese fra quelli finanziati dalla Regione con 52 milioni di euro. Si tratta di iniziative promosse da laboratori accreditati alla Rete Alta Tecnologia, università, centri di ricerca pubblici e privati, in stretta collaborazione con le imprese interessate allo sfruttamento e all’industrializzazione dei risultati.

Due di questi sono stati presentati dall’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (Irccs di Meldola), per 1 milione di euro in totale. Uno ha cone oggetto i materiali per il trattamento del tessuto osseo metastatico, l’altro la piattaforma 3D per lo screening di farmaci e terapie cellulari avanzate.

Un altro progetto ammesso a un finanziamento di oltre 498 mila euro è proposto dal Ciri (centro di ricerca) aerospazio dell’Università di Bologna, ma che ha sede presso il polo tecnologico aeronautico di Forlì. Il programma si concentra sullo sviluppo del dimostratore tecnologico a decollo verticale di Urban Air Mobility. Infine il laboratorio Romagna Tech riceverà 500 mila euro per il progetto per lo sviluppo di sensori innovativi per il monitoraggio di perdite di idrogeno in siti di produzione.