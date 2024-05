Forlì, la ricerca dei ragazzi: “Oltre il 50% non può stare senza telefonino. Sui social fino a 12 ore”

Forlì, 30 maggio 2024 – Quante ore passiamo con il telefono in mano? E quante di queste sono trascorse a scorrere (in gergo si dice ‘scrollare’) le pagine dei social network? Al netto di qualche report automatico fornito dallo smartphone e spesso archiviato con un rapido clic, è facile perdere la consapevolezza del tempo che ogni giorno si dedica al ‘piccolissimo schermo’: non più quello della tv ma del cellulare. Per i giovanissimi non è tanto il ‘classico’ Facebook oppure X (così si è rinominato Twitter), quanto ulteriori piattaforme fino al più recente Tik Tok che gli Stati Uniti hanno messo al bando – è d’origine cinese – ma dilaga tra i ragazzi e perfino i bambini.

Gli studenti della 2ª C dell’istituto professionale Ruffilli hanno voluto fare un lavoro di consapevolezza chiedendosi quale rapporto ha la loro generazione con i social e con lo smartphone a partire dalla loro esperienza personale e da quella dei loro coetanei. Hanno condiviso col Carlino la ricerca che hanno condotto e che ha portato a realizzare questo testo, spiegando il metodo per poi arrivare alle conclusioni e agli interrogativi che alcuni dati hanno suscitato. Ecco il lavoro completo.

Ci siamo chiesti che rapporto ha la nostra generazione con i social network e con lo smartphone. Per tentare una verifica abbiamo creato un questionario digitale di venti domande collegato a un QR code, ovvero un codice a barre a risposta rapida, che abbiamo diffuso tra gli studenti delle scuole superiori della città, così raccogliendo più di 300 risposte anonime.

Una prima scoperta l’abbiamo fatta mentre costruivamo il questionario, perché al momento di inserire la domanda sulle ore di utilizzo del telefono e dei social hanno guardato sui loro stessi smartphone e si sono resi conto di sfruttare la connessione internet per 7-12 ore al giorno.

Dai dati successivamente raccolti, la realtà che emerge è che il 31% degli adolescenti forlivesi ha iniziato a collegarsi a internet per la prima volta tra i 7 e i 9 anni, il 39,8% utilizza i social network per 6-12 ore al giorno, il 7% addirittura di più e il 32,4% rimane sveglio fino a tardi per passare più tempo sui siti social.

Ci sono anche risultati rincuoranti: la stragrande maggioranza (83%) tiene alla propria privacy e crea profili non aperti a tutti, ha imparato a controllare che la fonte sia affidabile prima di pubblicare un contenuto e non è gratificata dall’avere più follower degli amici.

Rimane, però, il fatto che il 40% dei giovani coinvolti dichiara di non poter stare più di un giorno senza utilizzare i social e il 15,3% non può riuscirci, punto e basta, anche se l’assenza durasse per un periodo inferiore; tanto che il 52,3% non può assolutamente stare senza smartphone. All’ultima domanda del questionario (pensi di essere dipendente dai social?) il 60,6% ha risposto ‘no’, aprendo la porta, inevitabilmente, a importanti interrogativi sulla capacità che hanno o non hanno i giovani di autovalutarsi.

Gli alunni della 2ª C dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’