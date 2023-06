Ricerca scientifica e solidarietà Mieloma multiplo, l’Irst a Chicago

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola tra ricerca avanzata sul mieloma multiplo e raccolta di fondi per la ricerca oncologica. Il dottor Claudio Cerchione, medico dell’Ematologia e Trapianti Cse Irst, è stato infatti l’unico italiano invitato ad una sessione educazionale, all’Annual meeting Asco – American Society Clinical Oncology a Chicago (Usa). L’ematologo Irst illustrerà come il salto in avanti nella cura del mieloma multiplo passi da studi sempre più inclusivi di aspetti ad oggi non sufficientemente valutati quali anzianità, disagio economico del paziente, appartenenza a minoranze etniche. Insieme a Cerchione parteciperà una nutrita delegazione di professionisti dell’Irst composta da Giovanni Martinelli, Ugo De Giorgi, Angelo Delmonte, Gerardo Musuraca e Michela Palleschi. Recenti progressi terapeutici hanno infatti portato sviluppi importanti nella cura del mieloma multiplo anche grazie a nuovi protocolli di ricerca e, in particolare, hanno messo a disposizione dei clinici un numero di opzioni terapeutiche senza precedenti che ha portato ad aver gruppi sotto rappresentati di pazienti come gli anziani e le minoranze etniche.

Sul fronte della raccolta fondi a favore della ricerca Irst, invece, sono saliti in mountain bike i ‘Messaggeri della Ricerca’, gli sportivi guidati da Daniele Avolio che da undici anni, con i loro tour, raccolgono fondi per la ricerca oncologica in favore dell’Irst e sensibilizzano la popolazione alla lotta al cancro. La Toscana è il territorio scelto per il 2023 dai ciclisti. "Come gli anni precedenti – precisano gli organizzatori – attraverso questa impresa sportiva e solidale, volontaria e autofinanziata, puntiamo a far crescere l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della lotta ai tumori".

o.b.