Ricerca scientifica: incontro con ospite la chimica Chiara Artusi

Stasera alle 21 nuovo appuntamento della rassegna dedicata alla ricerca scientifica da Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva Divulgazione negli spazi di Laboratorio Aperto, in via Caterina Sforza a Forlì. Sarà protagonista Chiara Artusi, chimico industriale e ricercatrice all’Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo sviluppo dei Materiali Ceramici (Issmc-Cnr) di Faenza. Interverrà su ‘Scienza dei materiali e cosmetica’. L’ingresso è libero; diretta streaming sul canale YouTube di Nuova Civiltà delle Macchine.