Ricerca sul tumore al seno, convegno internazionale

Le firme molecolari, le terapie target e le tecnologie genomiche più avanzate per affrontare il carcinoma mammario saranno al centro del convegno internazionale ‘Breast Cancer Conference: from molecular signatures to clinical oncology’, in programma domani e venerdì a Rimini, al Centro Congressi Sgr. L’evento è organizzato dall’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs e dall’Ausl Romagna all’interno del programma interaziendale Comprehensive Cancer Care and Research Network. Nel corso delle due giornate, oncologi, ricercatori, biologi, radiologi e chirurghi provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti si confronteranno su temi chiave per la diagnosi e la gestione del tumore al seno, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione clinica e migliorare le prospettive terapeutiche per le pazienti con tumore al seno. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria sul sito www.mitcongressi.it.