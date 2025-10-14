Ricercatori da record: chi sono i 2 scienziati dell’Irst tra i “migliori del mondo”

Forlì, 15 ottobre 2025 – Due volti della nuova generazione di scienziati Irst portano la Romagna ai vertici della ricerca internazionale. Michele Zanoni e Filippo Piccinini, ricercatori dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ Irccs, sono stati inseriti nella prestigiosa classifica del top 2% dei migliori ricercatori al mondo 2024, elaborata dalla Stanford University insieme a Elsevier, tra le più autorevoli case editrici scientifiche globali.

La graduatoria premia gli studiosi con il maggiore impatto scientifico su scala mondiale, misurato attraverso rigorosi indicatori bibliometrici basati su pubblicazioni e citazioni. Zanoni e Piccinini, nello specifico, figurano nella categoria ‘single year’, che riconosce i ricercatori distintisi nell’ultimo anno per produttività e qualità scientifica. A confermare la solidità e il respiro internazionale della ricerca all’ospedale meldolese, anche il direttore scientifico Nicola Normanno e il professor Lucio Crinò, consulente dell’equipe di patologia toracica, compaiono sia nella classifica annuale sia in quella ‘career’, che somma i risultati delle diverse annualità.

“Il riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la comunità Irst – commenta Normanno – e conferma la qualità e la visione della ricerca che promuoviamo: multidisciplinare, innovativa e sempre più orientata al paziente. Il percorso scientifico dell’Istituto è capace di coniugare rigore accademico, innovazione tecnologica e attenzione concreta ai bisogni di cura”.

Chi è Michele Zanoni

Michele Zanoni, biologo della Translational Oncology Unit, dedica le sue ricerche allo studio dei meccanismi che guidano la progressione dei tumori solidi e la loro resistenza alle terapie. In particolare, si concentra sui tumori delle vie biliari, ricrea in laboratorio modelli di tumore basati su cellule dei pazienti, per capire meglio come si comporta la malattia e trovare nuovi indicatori utili a scegliere le cure più efficaci. È, inoltre, tra i cinque vincitori di Inno-Irst, il programma interno che sostiene progetti di ricerca clinico-traslazionale.

Chi è Filippo Piccinini

Filippo Piccinini, ricercatore della ‘Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale Irst – Università di Bologna’, lavora invece all’incrocio tra informatica e biologia con l’analisi di immagini microscopiche e nella coltura 3d di cellule tumorali.