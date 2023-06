Richiesta d’aiuto: in quattro senza telefono fisso da un mese

Una richiesta di aiuto arriva dal quartiere Ronco, via Pietro Tignosi, dove l’acqua non ha sommerso interi appartamenti ma ha causato ugualmente dei danni. In particolare, quattro residenti, il più giovane di 75 anni e il più anziano di 93 e di cui due sulla sedia a rotelle, lamentano di essere senza telefono fisso da più di un mese. Abitando in quattro appartamenti vicini, i signori tentano di darsi una mano a vicenda come possono, ma sta diventando difficile non poter mettersi in contatto con i loro cari che in alcuni casi abitano fuori regione. "Il telefono è muto dal 17 maggio scorso, eppure la bolletta è arrivata – raccontano –. Abbiamo provato a contattare il centralino di Telecom ma non abbiamo ricevuto risposta. Gli sportelli del Comune invece ci hanno ascoltato, ma poi non è mai stata trovata una soluzione". Non avrebbero pensato di fare i conti con l’alluvione pur restano all’asciutto, ma l’acqua, in un modo o nell’altro, si è insinuata nelle loro vite.