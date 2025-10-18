Richiesta l’intitolazione. FdI: "Un’area per Ramelli". La minoranza contrattacca

"Intitolare una via a tutte le vittime degli anni di piombo, non solo alla figura di Sergio Ramelli". Questa è la proposta avanzata ieri in maniera congiunta dalle forze di minoranza che siedono in consiglio comunale, in risposta alla richiesta del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di intitolare uno spazio pubblico proprio alla memoria del giovane attivista del Fronte della Gioventù, che venne aggredito il 13 marzo 1975 a Milano da militanti di Avanguardia Operaia, organizzazione di estrema sinistra, morendo poi il 29 aprile, a 18 anni, a seguito delle ferite inferte.

Tale richiesta, firmata da tutti i componenti del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è stata formalmente inviata alla Commissione toponomastica lo scorso 30 settembre.

"La morte di Sergio Ramelli merita cordoglio e rispetto, così come lo meritano, senza distinzione, tutte le vite spezzate dall’odio politico – ribattono i consiglieri del Pd, RinnoviAmo, Avs e M5s –. E’ bene ricordare che, solo a Milano, oltre a Ramelli, nel giro di due tragici mesi di quel 1975 furono uccisi anche Claudio Varalli (16 aprile), attivista del movimento studentesco assassinato da neofascisti di Avanguardia nazionale, Giannino Zibecchi, travolto da un blindato dei carabinieri durante una manifestazione per l’uccisione di Varalli (17 aprile), e Alberto Brasili, trucidato mentre passeggiava con la fidanzata da appartenenti all’estrema destra, forse per aver rimosso un adesivo elettorale dell’Msi (25 maggio)".

Da qui l’idea di dedicare una via, non solo a una persona, ma a tutte le vittime degli Anni di Piombo, "in modo tale da evitare strumentalizzazioni e contribuire invece ad aprire una seria riflessione pubblica su quella fase storica e anche sul terrorismo, rosso e nero, che contribuì a insanguinarla".

Nella richiesta di Fratelli d’Italia l’intitolazione ribadirebbe "con forza l’impegno della nostra comunità contro ogni forma di intolleranza e violenza". Secondo i consiglieri del Partito Democratico, RinnoviAmo, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle la figura di Ramelli sarebbe divisiva, dato che "è stata eletta a simbolo identitario di quella parte politica che si richiama apertamente all’eredità del fascismo. Ramelli purtroppo è stato strumentalizzato nel tempo da movimenti che non si riconoscono nei valori democratici e costituzionali della nostra Repubblica".

La domanda di Fratelli d’italia è corredata in conclusione dall’elenco di tutti i Comuni che hanno già dedicato luoghi a Sergio Ramelli, mentre il ragionamento dei consiglieri di opposizione termina con il ricordo di "cosa è avvenuto il 29 aprile a Milano, quando centinaia di appartenenti a Casa Pound e ad altre sigle dell’estremismo neofascista e neonazista hanno sfilato, nell’anniversario della morte di Ramelli, con fiaccole e torce, davanti a uno striscione nero con scritto ‘Onore ai camerati caduti’ e facendo il saluto fascista".

Durante la campagna elettorale delle amministrative dello scorso anno chiedemmo all’allora candidato sindaco, Gian Luca Zattini, cosa ne pensasse dell’idea di un candidato di lista di dedicare, in quel caso, una palestra a Sergio Ramelli. "Deciderà la commissione toponomastica. In questi casi però serve prudenza", la sua risposta.