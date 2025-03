Rick Wakeman domani al Fabbri. In anteprima la sua ’Yessonata’

La leggenda del progressive rock Rick Wakeman, storico componente degli Yes, domani farà tappa al Diego Fabbri durante il suo tour ‘The final one-man piano show’. Dopo più di 50 anni e 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo con gli Yes e i 10 milioni raggiunti con i suoi lavori personali di compositore, il grande musicista britannico e talento delle tastiere, entrato nel 2017 nella Rock Hall of Fame, ha deciso di porre fine ai lunghi one-man tour americani per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti.

Diventato famoso sia per le sue stravaganze prog (basti pensare a ‘The six wives of Henry VIII’ con cui ha fatto parlare di di sé) che per i suoi intimi spettacoli di pianoforte, Rick Wakeman in questa serie di concerti presenta in anteprima come regalo esclusivo per i fan un nuovissimo brano musicale, ‘Yessonata’, un lavoro strumentale di 30 minuti con temi e melodie Yes, intrecciati in forma di sonata.

"Questo spettacolo – ha raccontato Wakerman in un’intervista al Carlino – sarà un grande mix di sonorità e atmosfere attinte da album come ‘The six wives of Heny VIII’, ‘Journey in the centre of earth’, ‘The myths and legends of King Arthur and the knights of the round table’, senza tralasciare un po’ di Bowie, dei Beatles e, naturalmente, degli Yes".

Quello che arriverà al Fabbri è l’ultimo dei suoi concerti personali: "Mi è piaciuto moltissimo esibirmi nei vari spettacoli personali, ma è ora di concludere questa avventura. Ho intenzione di aggiungere il meglio di ciò che ho fatto in passato, oltre ad alcune nuove sorprese in arrivo. Sto cogliendo questa opportunità, ringraziando tutti e chiunque mi abbia supportato negli ultimi 53 anni".