Riconteggio di un seggio: Massimo Bulbi (Pd) spera nel ripescaggio alla Camera

Elezioni politiche del 22 settembre 2022, si riaprono i giochi e le speranze di ingresso in corsa in Parlamento per il consigliere regionale Massimo Bulbi (Pd).

La Giunta delle elezioni ha deliberato l’apertura di una istruttoria con il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni per quattro collegi uninominali per i quali risultano presentati ricorsi, uno in Lombardia, un altro in Calabria e due in Emilia Romagna, fra cui il collegio EU08 di Ravenna dove ha prevalso la parlamentate cesenate Alice Buonguerrieri (FdI) con uno scarto di 49 preferenze, 75.596 voti (37,3%) sulla dem ravennate Ouidad Bakkali (Pd), 75.547 preferenze. Sia Bakkali che Bulbi avevano presentato ricorso dopo le elezioni.

Il presidente della giunta per le elezioni ha informato i parlamentari riuniti a Montecitorio su come si proseguirà in questa istruttoria e sulla metodologia statistica per l’individuazione delle schede campione nei collegi. Si è anche definita l’agenda temporale da seguire per le attività dei Comitati di verifica, considerando che nei collegi dove la differenza di voti tra eletto e ricorrente è minore – il caso appunto del collegio in cui è risultata vincitrice Alice Buonguerrieri – potrebbe essere necessaria una istruttoria più estesa. I tempi non saranno brevi.

Le attività di revisione inizieranno con i lavori del Comitato di verifica relativo all’altro collegio uninominale Emilia-Romagna dove lo scarto è maggiore e proseguirà con gli altri tre, fra cui quello ravennate.

Per i quattro collegi il riconteggio del campione di schede bianche, nulle e contestate riguarderà il 5% delle sezioni di ciascuno di essi. È stata decisa una metodologia comune per sorteggiare il campione di sezioni e per i lavori dei Comitati di verifica. Il primo avvierà i propri lavori nei prossimi giorni per concluderli al più tardi entro la fine di gennaio 2024. Per il collegio uninominale ravennate in cui ha prevalso Alice Buonguerrieri e i restanti due collegi, le attività di revisione delle schede del campione di sezioni dureranno circa venti giorni ciascuno. Alla giunta spettano poi le deliberazioni definitive.

Se dal riconteggio delle schede risultasse vincitrice la dem ravennate Oudiad Bakkali, già entrata in Parlamento grazie al paracadute del listino proporzionale, si libererebbe il posto per il cesenate Massimo Bulbi (Pd), terzo nel listino proporzionale e sconfitto all’uninomimale di Forlì-Cesena. Ma a lasciarglielo non sarebbe Alice Buonguerrieri, pur se risultasse soccombente (anche per lei si apprirebbe il ‘paracadute’), bensì l’onorevole riccionese Beatriz Colombo, quarta in lista FdI nel collegio plurinominale della Camera a Bologna, dietro alla stessa Buonguerrieri.

Andrea Alessandrini