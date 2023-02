’Ricordando padre Contardo’: parroco francescano ed esorcista

Si svolgerà domani alle 16 a Predappio, presso la parrocchia di Sant’Antonio, l’incontro ‘Ricordando padre Contardo’, il francescano che fu parroco di Predappio dal 1990 al 1994. Il convegno si svolge nel contesto della pubblicazione del libro di Federica Villa ‘Padre Contardo. L’allegria cristiana’ (Il Duomo). Il programma, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e l’Agesci, prevede i saluti del sindaco Roberto Canali e la presentazione del parroco don Massimo Bonetti. Seguiranno le relazioni di padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana di Santa Maria di Campagna (Piacenza), Luigi Vignoli, già capogruppo Agesci di Parma, e Giovanni Tassinari, collaboratore della parrocchia predappiese. Alle 17.30 sarà recitato il rosario; alle 18 celebrazione della messa in suffragio di padre Contardo. Padre Montemaggi svolse il suo ministero in varie città dell’Emilia Romagna e fu esorcista nelle diocesi di Ravenna-Cervia e poi di Forlì-Bertinoro. Nato nel 1935 a Villa Verrucchio di Rimini, dove sorge il cipresso piantato secondo la tradizione da San Francesco, padre Montemaggi ha iniziato il suo ministero sacerdotale di seguace del Poverello d’Assisi a Parma nel 1962, per proseguire a Modena e Faenza. E’ morto a Piacenza nel 2021. Ma è in Romagna che è ancora molto conosciuto per aver svolto il suo ruolo di esorcista, ricevendone il mandato nel 2000 dall’allora arcivescovo di Ravenna-Cervia, Giuseppe Verrucchi. Nella Chiesa l’esorcista è quel sacerdote cui il vescovo affida il compito di verificare chi è posseduto dal demonio, per liberarlo dal male. Tale ruolo padre Contardo lo esercitò anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro, quando fu trasferito da Ravenna a Forlì, presso la chiesa di San Francesco di corso Diaz e presso l’eremo di Montepaolo. In un’intervista al nostro giornale raccontò: "Il mio ministero è un mandato ricevuto dal vescovo a servizio alla Chiesa, e non quello di un mago o ciarlatano. La figura dell’esorcista si trova nel Vangelo e, come il sacerdote, è un ministero esercitato in nome di Gesù Cristo".

Quinto Cappelli