Ricordi e festeggiamenti per i 96 anni dell’ex vescovo Zarri

Mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, ha compiuto 96 anni e una delegazione forlivese con il vescovo, mons. Livio Corazza, il parroco di Regina Pacis, don Roberto Rossi, e quello di Coriano, don Enzo Scaioli, gli ha fatto visita alla Casa del Clero di Bologna il 23 ottobre portandogli gli auguri di tutta la diocesi e in regalo un’immagine artistica di Annalena Tonelli. La sera, poi, mons. Zarri è stato ricordato dal vescovo anche nella Concattedrale di Bertinoro durante l’incontro pubblico con il cardinale Matteo Zuppi e Gianfranco Brunelli, salutato da un lungo applauso dei presenti.

Durante l’incontro è stato pure ripercorso il suo impegno, insieme a quello del senatore Melandri, per il recupero della Rocca vescovile di Bertinoro e la realizzazione del Museo Interreligioso e del Ceub.

Monsignor Zarri, nato a Bologna il 23 ottobre 1929, è stato ordinato sacerdote nel 1952 e consacrato vescovo il 29 giugno 1976, ausiliare prima del card. Poma, poi di mons. Manfredini e del card. Biffi. Il 29 maggio 1988 ha fatto l’ingresso nella diocesi di Forlì-Bertinoro e il 12 novembre 2005, con la nomina di mons. Lino Pizzi, è diventato vescovo emerito. È poi ritornato a vivere a Bologna e diverse volte è venuto di nuovo a Forlì, come il 12 settembre 2015 per la consacrazione episcopale di mons. Erio Castellucci e il 14 settembre 2019 per la beatificazione di Benedetta Bianchi Porro.

Alessandro Rondoni