Il ricordo di Roberto Ruffilli: “Fu preveggente, ucciso perché dava fastidio”

Forlì, 16 aprile 2025 – Fu la fine dell’uomo, ma non la fine dell’idea: la mattina del 16 aprile 1988, Roberto Ruffilli veniva assassinato nella sua abitazione in corso Diaz per mano di due sicari delle Brigate Rosse. Così il senatore forlivese divenne martire civile di un’Italia ferita, che oggi – a distanza di 37 anni – continua a interrogarlo e a ricordarlo.

Proprio per tenere sempre viva la sua memoria, questa mattina all’interno del Campus di Forlì si è tenuta una tavola rotonda dal titolo ‘Riforme istituzionali: l’attualità del pensiero di Roberto Ruffilli’, organizzata dalla Fondazione Ruffilli che ha visto l’intervento di numerose voci autorevoli della politica, della giustizia e della cultura italiana.

I lavori si sono aperti con il saluto di Pier Giuseppe Dolcini, presidente della Fondazione, che è andato subito al cuore del discorso: “Roberto Ruffilli sapeva bene quello che serviva in Italia in quel momento: la riforma delle istituzioni. Voleva che le istituzioni fossero finalmente utili alla democrazia”.

“Vedeva le cose con 40 anni di anticipo – interviene il sindaco Gian Luca Zattini –. Forlì verso di lui nutre grande affetto e riconoscenza, consapevoli che, se abbiamo un’università, è anche grazie al suo lascito testamentario”. Ruffilli, infatti, volle che la sua intera biblioteca fosse donata alla nascente ‘Università della Romagna’: una donazione che costituì il primo mattone della biblioteca universitaria che oggi porta il suo nome.

“Nel 2028 ricorreranno i 40 anni dall’omicidio di Ruffilli – prosegue Zattini – e pensiamo che questa data sarà un punto centrale nella candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura proprio per quell’anno, perché la cultura è anche cultura delle istituzioni e del bene comune”.

L’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni si rivolge alla fondazione che ne porta il nome: “Siamo orgogliosi di sostenere progetti come la digitalizzazione degli archivi dei quali siete in possesso anche nell’ottica di renderli fruibili. La storia del Novecento deve essere raccontata attraverso le grandi personalità che ne furono protagoniste”. Tra i saluti anche quello del direttore del Campus Emanuele Menegatti. La tavola rotonda entra quindi nel vivo.

“Quando si parla di riforme – comincia Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale – si pensa a modifiche della Costituzione, invece Ruffilli pensava a un ritorno alla Costituzione. In quel periodo i costituenti per governare trovarono un mirabile compromesso che, però, li teneva in scacco dalla paura che le elezioni facessero saltare l’equilibrio. Ruffilli, con la sua idea di premio di maggioranza, voleva ridare centralità al cittadino e più libertà ai parlamentari. Cosa sarebbe successo se fosse stata approvata la riforma? Non possiamo saperlo, ma credo che non ci sarebbe stata tangentopoli”. “Ruffilli – comincia il suo commento il presidente del gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare Pier Ferdinando Casini – fu in grado di vedere lucidamente la crisi della democrazia. È stato preveggente, capendo l’importanza di restituire l’arbitraggio ai cittadini introducendo il premio di maggioranza. Ma affrontò anche altri temi: quello del funzionamento del parlamento, del bicameralismo, del presidente del consiglio… Se Ruffilli è stato colpito – prosegue – è stato perché, come Aldo Moro, ha dato fastidio. A essere colpiti, del resto, sono sempre gli uomini di frontiera, non quelli di apparato. È una personalità che ha onorato la Repubblica e le istituzioni e che ha un grande valore ricordare, soprattutto in un periodo in cui a dominare sono negazionismo e oblio”.

Molto intimo il ricordo di Franca Ferri, membro della Fondazione Ruffilli, ma anche sua nipote: “Tra i suoi valori fondamentali c’erano la fede e lo studio. Veniva, da una famiglia umile e tutto quello che ha fatto lo ha fatto con le sue forze, basti pensare che tardò a laurearsi perché voleva che sua madre potesse avere un cappotto nuovo per la cerimonia di proclamazione, così attese di avere abbastanza soldi per poterglielo acquistare. Aveva grande attenzione per i più fragili e uno sguardo attento verso i giovani. Tra le sue eredità, però, ce n’è anche una non trasmessa: l’etica della politica. Un’etica che oggi si è persa, scadendo nella tifoseria e nel populismo. Quando mi chiedo cosa penserebbe dei tanti cambiamenti che si sono susseguiti, mi rispondo che avrebbe saputo adattarvisi con la mente aperta e il ragionamento vivace che l’hanno contraddistinto”.

Il microfono passa a Giulio Prosperetti, vice presidente emerito della Corte Costituzionale: “Tanto di ciò che voleva Ruffilli è stato realizzato, tant’è che la politica bloccata di allora oggi è un ricordo ed è una fortuna: credo che la morte di Ruffilli sia anche frutto di una volontà internazionale da parte di chi aveva interesse a mantenere una politica ferma che teneva l’Italia fuori dagli scenari importanti”.

A chiudere gli interventi è Romano Baccarini, ex senatore DC e membro della Fondazione Ruffilli, il quale ha tenuto a ricordare quei ‘preti leonini’, tra i quali spicca don Pippo, che contribuirono a formare sia lui che Ruffilli, per passare poi a un’analisi delle conseguenze della politica del Novecento sulla contemporaneità. Un dato di fatto: Ruffilli, il suo pensiero e persino la sua stessa morte hanno influenzato fortemente anche il presente e costituiscono chiavi di lettura imprescindibili per interpretare il nostro tempo.