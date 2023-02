’Ricordo’, una lapide per le foibe All’Iti lezione su martiri ed esuli

Si è tenuta ieri, ai Giardini Orselli, la ’prima parte’ della cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo, che dà memoria alla tragedia delle foibe e dell’esodo istriano fiumano giuliano dalmata. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha scoperto un’epigrafe dedicata alla memoria dei martiri e del sacrificio degli esuli. "Nel ricordo dei sacrifici delle popolazioni del Carso e delle terre istriane, fiumane, giuliane e dalmate, dei martiri delle foibe e delle migliaia di persone costrette all’esodo – questo il testo della scritta – la città di Forlì pone questa pietra a testimonianza dei valori universali di amicizia, solidarietà e fratellanza che hanno unito e uniscono le nostre comunità".

"Diamo atto al sindaco di aver voluto celebrare la memoria delle popolazioni del Carso vittime delle foibe" commenta Davide Minutillo, capogruppo comunale di centrodestra per Forlì, che ha partecipato all’inaugurazione della lapide. Alla stessa lapide andrà questa mattina a rendere gli onori una delegazione del sindacato Ugl, capitanata da Filippo Lo Giudice, segretario territoriale.

Il secondo atto delle celebrazioni si terrà invece oggi, data che è stata istituita per legge nel 2004 per ricordare la tragedia foibale ed esodale. Alle 10.30, al monumento di via Martiri delle foibe, sempre il sindaco Zattini presenzierà la cerimonia del Ricordo; in rappresentanza delle famiglie di esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati, sarà presente Alberto Urizio.

Per onorare la Giornata del Ricordo, l’Iti ’Marconi’ ha organizzato per oggi una conversazione con gli studenti di alcune classi, condotta nell’aula magna dell’istituto dal professor Maurizio Gioiello. Il quale, dopo aver esposto il quadro storico delle foibe e della complessa vicenda del confine orientale italiano di quegli anni, recensirà il libro di Enrico Miletto (ricercatore storico torinese) sulla vicenda di due donne che, su fronti opposti, hanno vissuto quei giorni di immane tragedia.