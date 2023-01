"Ricorso inammissibile" Daniele resta in carcere

I giudici ermellini s’erano presi trenta giorni. Ma per il verdetto gli sono bastati – tolto il fine settimana – 48 ore: per la Corte di Cassazione il ricorso sulla scarcerazione di Daniele Severi, 63 anni, ex autista di ambulanze del 118 (in cella dall’8 luglio scorso), accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, per avere ucciso il fratello Franco, contadino boscaiolo 53enne di Ca’ Seggio di Civitella, è da rigettare: Daniele resta in cella. Non si conosce ancora la formula con cui la prima sezione penale del supremo collegio abbia respinto la richiesta dei legali dell’indagato, Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. Ma l’espressione rituale sembrerebbe essere quella di "ricorso inammissibile". Ossia l’indicazione più tranciante, così come peraltro aveva chiesto ai togati di ultimo grado lo stesso procuratore generale del ’palazzaccio’ romano.

Il verdetto degli ermellini non ha ancora per intero il crisma dell’ufficialità formale. Ma la decisione è stata presa. Ora l’ordinanza deve solo concludere l’iter convenzionale, per giungere infine in cancelleria. Dopodiché arriverà l’avviso anche ai difensori di Severi. "Noi non sappiamo ancora nulla – dichiara Massimiliano Pompignoli –. Se così dovessere essere, ne prendiamo atto. Ma questo sarebbe solo un primo passo verso una meta finale che consideriamo ancora molto lunga e per nulla sconatata. Tantopiù che questa ordinanza verteva solo sulla custodia cautelare, e non ovviamente sul merito dell’intera vicenda. Il mio pensiero non cambia. Noi riteniamo Daniele innocente, e confidiamo che emergano riscontri durante le indagini, che ufficialmente sono ancora in corso, o durante l’eventuale fase processuale, che ci diano ragione. Gli indizi degli inquirenti sono e restano labili e vaghi". Dall’altra parte, nessuna voce si leva dalla procura. "Soddisfazione per questo esito" si limitano a dire gli avvocati della parte civile, Massimo Mambelli e Max Starni, che tutelano fratelli e sorelle di Franco, trovato morto, senza testa (mai rinvenuta: da qui anche l’accusa di occultamento di cadavere), la sera del 22 giugno 2022 nel suo fondo rurale di Ca’ Seggio.

Secondo l’accusa – indagini coordinate dal pm Federica Messina e affidate ai carabinieri di Meldola e ai Ris di Parma – Daniele avrebbe ucciso Franco per l’eredità del casolare, che svetta, solitario, su un promontorio ai margini del fitto boschivo del setto preappenninico. La procura avrebbe già chiuso le indagini, incardinate principalmente su una macchia di sangue di Franco trovata su un paio di scarpe di Daniele. Ora si attendono solo l’atto formale di fine indagini e la richiesta di rinvio a giudizio.

Maurizio Burnacci