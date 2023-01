Ricorso respinto: il bertinorese Lolli perde l’ultimo round

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Giulio Lolli, imprenditore della nautica, 57enne di Bertinoro, condannato in primo e in secondo grado a 4 anni e 6 mesi per associazione a delinquere.

La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini. Sono quindi due le condanne definitive per Lolli, quella relativa all’indagine della Procura di Bologna per il fallimento della Rimini Yacht e quella della Procura di Rimini per associazione a delinquere. Resta ancora aperta in Cassazione la vicenda relativa al traffico d’armi durante la latitanza in Libia, finita nel dicembre del 2019 quando Lolli fu arrestato dai carabinieri di Rimini.