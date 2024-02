Ricostruire secondo Legambiente. Post alluvione, come procedere?: "Adattarsi ai mutamenti del clima"

Legambiente Emilia Romagna ha presentato ieri il documento ‘Ricostruire Meglio–Adattamento, sicurezza, innovazione, partecipazione’. Si tratta di una fotografia di come sta procedendo la ricostruzione dopo gli eventi alluvionali e franosi di maggio dello scorso anno, mettendo l’accento su richieste di linee di indirizzo chiare, per ripensare il governo del territorio, lavorare sull’ adattamento al cambiamento climatico, sulla prevenzione e sulla mitigazione, con politiche coerenti e lungimiranti, partendo dal ‘Rapporto sugli eventi meteorologici del mese di maggio 2023’, prodotto dalla Commissione tecnico-scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna.

In Emilia-Romagna dal 1 al 18 maggio 2023 sono caduti oltre 4,5 miliardi di metri cubi d’acqua; sono esondati 23 fiumi, oltre 100 comuni sono stati coinvolti, sono stati censiti 65.598 eventi franosi e 1.950 infrastrutture stradali sono state coinvolte da dissesto. In soli 17 giorni sono stati 350 i milioni di metri cubi d’acqua che si sono riversati nell’areale più colpito, circa 800 chilometri quadrati di territorio compresi tra l’estremità orientale dei territori collinari e montani bolognesi, ravennati e la parte occidentale di quella forlivese-cesenate.

I danni stimati dalla Regione ammontano a 8,8 miliardi. La Commissione tecnico-scientifica istituita dalla Regione Emilia Romagna, prima della nomina del commissario straordinario, ha messo in evidenza come questo sia stato un evento eccezionale; ma ha anche indicato che i tempi di ritorno previsto, secondo gli scenari di cambiamento climatico, sono molto minori rispetto a quelli considerati finora, suggerendo quindi una serie di interventi strutturali e non strutturali volti a prevenire e mitigare il rischio. "Sono raccomandazioni che condividiamo – affermano i dirigenti di Legambiente –, in larga parte coincidenti anche con quanto sosteniamo come associazione".

In particolare l’associazione sottolinea come gli interventi di somma urgenza realizzati finora "sembrano solo ripristinare lo status quo e non vi è ancora traccia di una pianificazione per la gestione futura". Chiedono così come Commissario, Regione e amministrazioni locali considerino il rapporto della Commissione tecnico-scientifica "un primo fondamentale passo per aggiornare il quadro conoscitivo del territorio e del nuovo scenario di cambiamento climatico, alla base del quale va definita una nuova pianificazione e che i suoi contenuti vengano divulgati il più possibile alla popolazione".

Si chiede anche l’individuazione di un Ente unico responsabile della realizzazione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, indicando anche come lo si intenda finanziare. È, infine, stato dato conto della destinazione della raccolta fondi che, come Legambiente, è stata avviata a giugno 2023. Sono stati raccolti in sei mesi poco meno di 17mila euro che sono stati destinati a sei progetti. Uno dei quali è la ricostruzione della strada vicinale a uso pubblico di Borgo Basino nel territorio del comune di Civitella. La borgata di 6 famiglie si è trovata isolata a causa dello smottamento a valle di un tratto dell’unica strada che la collega al centro abitato. La strada è stata al momento ripristinata su terreno privato di una delle famiglie grazie alle donazioni ricevute e al lavoro volontario di tecnici, operai e abitanti del borgo. Matteo Bondi