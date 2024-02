Ricostruzione a tempo. Date e procedure strozzano i lavori: "Allentiamo le briglie"

Durante un recente incontro a Tredozio tra Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e responsabile della Protezione civile regionale (accompagnata da vari tecnici, fra cui il direttore dell’Agenzia alla ricostruzione del terremoto) e i sindaci dei comuni terremotati (Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Brisighella in provincia di Ravenna; ma nel frattempo sono rientrati anche Dovadola e Portico), si era deciso che i proprietari delle case con danni da terremoto non gravi (classificati di classe B), per accedere ai contributi fino ad un massimo di 30mila euro dovevano fare domanda alla Regione entro il 27 febbraio e terminare i lavori entro il 3 novembre.

"Ci siamo accorti che questi tempi sono troppo stretti – rimarca sul punto Simona Vietina, sindaco di Tredozio, il territorio più colpito con tante case di classe B –; per questo motivo ho chiesto alla struttura del commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, di concedere tempi più lunghi, perché molti cittadini con le case danneggiate hanno fatto notare che non è facile trovare i tecnici (ingegneri, architetti e geometri disponibili) e poi anche le ditte per fare i lavori". La Regione e il Comune hanno concordato di organizzare un incontro che si terrà a Tredozio giovedì 15 febbraio, alle 20 presso le gradinate del palazzetto dello sport. Presiederà l’incontro la sindaca Vietina: "In quell’occasione – aggiunge Vietina – interverrà l’ingegner Davide Parisi dell’Agenzia di Ricostruzione regionale, per spiegare tempi e modi della ricostruzione e per rispondere alle domande dei tecnici sia dei comuni interessati sia dei privati con le case danneggiate. Ho invitato anche il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, con i suoi tecnici".

Per quanto riguarda le domande per accedere al Contributo Autonoma Sistemazione (Cas), in pratica per pagare l’affitto o l’albergo a chi è sfollato, devono essere inviate entro il 3 marzo. "Per questa partita – spiega la sindaca Vietina – i tempi della scadenza vanno bene. Ma durante l’incontro del 15 febbraio si possono fare tutte le domande necessarie anche su questo argomento".

Questo incontro è stato chiesto alla prima cittadina di Tredozio da molte persone che si trovano con la casa danneggiata e che si sono resi conto di non riuscire a trovare i tecnici per la stima dei danni e i relativi progetti da allegare alla domanda.

Ora i danneggiati dal sisma del 18 settembre sperano che nella riunione del prossimo 15 febbraio siano chiarite le procedure ed allungati i tempi di scadenza, sia di presentazione delle domande sia per la fine lavori.