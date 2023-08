Ricostruzione, in corso 14 cantieri Fondi alle famiglie, 15mila domande

Sono 14 i cantieri post-alluvione in corso, avviati dalla Regione nella Provincia di Forlì-Cesena, per un investimento di 13 milioni e 600mila euro. Ad oggi risultano definitivamente completati, o in conclusione entro il mese di agosto, 43 interventi per oltre 51 milioni di euro.

Gli altri cantieri in corso sono: 24 nel Ravennate (41 milioni) e 26 nel Bolognese (54 milioni). E ancora: 9 somme urgenze riguardano la provincia di Rimini, per circa 4 milioni di euro, 2 la provincia di Reggio Emilia per oltre 3 milioni e 6 il Modenese per oltre 1 milione. Contemporaneamente sono stati avviati gli altri cantieri già programmati con fondi regionali – o da stanziamenti di Fondi di Sviluppo e Coesione o derivanti da altre dichiarazioni di stato di emergenza nazionale – le cui progettazioni sono state accelerate e adeguate alla situazione attuale dei fiumi post eventi alluvionali.

Complessivamente, dunque, i cantieri in corso nei territori colpiti sono circa 80, per un totale di oltre 114 milioni di euro: un lavoro senza sosta per il ripristino degli argini dei principali fiumi esondati, sistemazione e pulizia del letto dei fiumi, rimodellazione degli alvei e riparazione di opere idrauliche. Si tratta solo delle opere più urgenti avviate dalla Regione, attraverso l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Nel frattempo la Regione ha erogato anche i primi fondi alle famiglie alluvionate.

Per quanto riguarda il Contributo di primo sostegno ai nuclei familiari (Cis) – 3mila euro di acconto che possono salire a 5mila a saldo – sono poco più di 15 mila le richieste dei cittadini già liquidate attraverso la procedura, gestita insieme ai Comuni, voluta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento nazionale di protezione civile. Le risorse erogate al 15 agosto sono pari a circa 45 milioni di euro. Si tratta di un primo aiuto economico per far fronte agli interventi per ripristini di minima necessari dopo il danneggiamento dell’abitazione a causa dell’alluvione, non certo del rimborso complessivo dei danni subiti.

"Abbiamo lavorato fin dal primo momento senza sosta, prima ancora di disporre delle somme necessarie per pagare gli interventi, perché con l’autunno alle porte non si poteva aspettare – dichiara la vicepresidente della Regione, Irene Priolo –: la nostra priorità era ed è portarli a termine nel più breve tempo possibile e siamo in linea con i cronoprogrammi fissati. Entro la fine del mese più della metà saranno conclusi e si continuerà a lavorare senza sosta, accelerando anche, dove possibile, le progettazioni ordinarie previste in quegli ambiti territoriali".