Ricostruzione post alluvione: "Rimborsi, c’è il nuovo portale". Incontri con Curcio e Sogesid

È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese, danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024, di manifestare la volontà di accedere ai contributi per la ricostruzione privata. L’iniziativa si rivolge a coloro che, alla data del 2 settembre 2025, non hanno ancora presentato domanda di contributo e desiderano accedere ai rimborsi. La manifestazione di volontà attraverso Indica non è obbligatoria, non vincola alla successiva presentazione della domanda definitiva.

"Chi sceglie di non utilizzare la piattaforma non sarà escluso dai futuri rimborsi – precisa in una nota la Struttura commissariale che fa capo a Fabrizio Curcio –, ma chi manifesta interesse entro la scadenza avrà un percorso preferenziale nell’analisi delle pratiche". La compilazione della dichiarazione, infatti, darà la priorità nell’istruttoria delle pratiche a coloro che decidono di proseguire nell’iter della richiesta di contributi. La manifestazione di volontà deve essere completata entro il 31 ottobre, proprio attraverso la piattaforma Indica, accessibile tramite il sito www.commissarioricostruzione.it. Per la compilazione sono necessari: i dati anagrafici completi del dichiarante (è obbligatoria la Pec, ovvero la posta elettronica certificata), informazioni catastali dell’immobile (foglio, particella, subambito), destinazione d’uso dell’edificio danneggiato, numero di unità immobiliari coinvolte, superficie dell’edificio in metri quadrati, stima approssimativa del danno (facoltativa).

"La ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata attraverso la piattaforma Indica fa parte del processo di semplificazione in corso – sottoline la Struttura Commissariale –. L’obiettivo è aggiornare le stime dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione. Conoscere in anticipo il numero di soggetti interessati ci consente di pianificare meglio le risorse e accelerare i tempi di erogazione dei contributi".

Il Commissario Fabrizio Curcio ha nel frattempo incontrato la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, accompagnata dall’assessore forlivese Giuseppe Petetta. Nel corso dell’incontro si è parlato anche della gestione dei cantieri nei piccoli comuni: "Grazie alle convenzioni stipulate con Sogesid, Consap e Anas – precisa Tassinari –, saranno questi enti a farsi carico della progettazione e della realizzazione di numerosi interventi post-alluvione, sollevando così i municipi – spesso con pochissimo personale tecnico – da un onere altrimenti ingestibile. Basti pensare che il Comune di Rocca San Casciano ha in programma ben 18 cantieri. La priorità, quindi, è garantire tempistiche chiare e risposte puntuali sull’avvio dei lavori".

Proprio la società Sogesid ha incontrato, nel pomeriggio di venerdì, in sala Randi a Forlì i rappresentanti dei Comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Nel corso della riunione, Aldo Sibilia, direttore del Program Management di Sogesid, ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi, soffermandosi in particolare sui progetti in corso, sulle tempistiche previste e sulle prossime fasi operative. Per il Forlivese erano rappresentati, oltre al capoluogo Forlì, anche Predappio, Dovadola, Rocca San Casciano, Civitella, Galeata, Tredozio, Castrocaro e Premilcuore.

Matteo Bondi