"Ricostruzione rapida. Punterò su turismo e associazioni locali" Simona Vietina si ripresenta per la terza volta a Tredozio per garantire una rapida ricostruzione post-terremoto e promuovere lo sviluppo del territorio, con progetti di miglioramento infrastrutturale e sostegno alle attività locali. La sua lista civica, non legata direttamente a un partito, punta a un'amministrazione partecipativa e collaborativa per il bene della comunità.