’Ridar da murì’ domani a Meldola

E’ in calendario domani alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola un nuovo appuntamento con la rassegna del teatro dialettale promossa dal Comune, curata da Accademia perduta con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il Ministero della Cultura. La Cumpagnì dla Zercia porta in scena ‘Ridar da murì’, commedia in tre atti scritti da Paolo Maltoni con la regia di Giorgio Barlotti. La commedia racconta vicende e improbabili operazioni finanziarie che i personaggi escogitano per raggiungere un facile arricchimento che sembra a portata di mano. Un intreccio divertente che contiene anche una sottile critica a una società contemporanea individualista e arrivista rispetto a valori più sani e fondamentali, ma sempre con i margini per potere riderci sopra. Biglietti: 7 euro presso la biglietteria del Dragoni la sera di spettacolo a partire dalle ore 20. Info: 0543.26355.