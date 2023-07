Ridar da murì" in scena a Castrocaro, la commedia di Paolo Maltoni sull'individualismo e i profittatori." Questa sera, in piazza Machiavelli a Castrocaro, la ‘Cumpagnì Dla Zercia’ metterà in scena la commedia ‘Ridar da murì’ di Paolo Maltoni. Un’opera sull’individualismo e sulla mancanza di rispetto per gli altri, che mette in luce l’ingenuità di pensare che certi meccanismi possano funzionare. Ingresso libero.