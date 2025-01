Ridolfi, anticipo d’estate. Forlì-Olbia, prima di Pasqua decollano i voli per la Sardegna

Quasi in sordina, senza annunci ufficiali se non un post sulla pagina Facebook, è stata aggiornata l’offerta di voli disponibili sul sito della compagnia aerea virtuale del Ridolfi ‘GoToFly’ con quello che sembra un piccolo anticipo della prossima offerta estiva. La novità è l’arrivo di un volo diretto a Olbia, una nota meta turistica della Sardegna già presente nel piano della scorsa summer season (quando c’era anche Cagliari).

Sfogliando il calendario online si trovano quattro voli in aprile: il 17 e il 18 (pochi giorni prima di Pasqua) e poi ancora nei ‘ponti’ della Liberazione e della Festa dei Lavoratori: il 25 e il 26 aprile, il 1° e il 2 maggio. Poi una breve pausa e si riprende da giugno con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, fino a settembre.

Il Ridolfi – stando alla fotografia attuale fornita dal sito che potrebbe mutare nei prossimi giorni – continua a coprire anche Catania (una delle mete più gettonate che in gennaio ha visto anche quattro voli settimanali, per poi stabilizzarsi con tre in febbraio) e Lampedusa con un volo ogni sabato, mentre la rotta verso Trapani terminerà l’11 gennaio per riprendere in marzo. Nel menù a tendina si può ancora selezionare anche Atene, ma di fatto per ora non figura alcuna opzione di volo possibile.