Ridolfi Attesa per il patto dei cieli e nuovi soci

Il sindacato Uil Trasporti ha reso pubblici i numeri emersi durante una riunione con i vertici di F.A.: il 2024 dovrebbe essersi chiuso con 130mila passeggeri transitati dal Ridolfi, contro i 220mila previsti. Da quel momento, è scattato l’allarme: anche le altre sigle sono intervenute, poi si è tenuta una riunione in Provincia e soprattutto il neo-governatore Michele de Pascale ha dedicato allo scalo forlivese gran parte del suo primo intervento in città appena eletto. "Il Ridolfi deve restare vivo", ha detto. Il che significa che inizia una battaglia – appunto – vitale per il destino dell’infrastruttura.

I conflitti in Ucraina e in Medioriente certamente penalizzano il traffico e spingono i rincari dell’energia. Pur in questa criticità, nel 2024 l’organizzazione del Ridolfi (anzi, della compagnia virtuale GoToFly) è migliorata. I numeri, tuttavia, non hanno premiato lo sforzo. Da settembre, manca il direttore generale (era Andrea Gilardi). Un possibile successore, Alexander D’Orsogna (manager ad Ancona), si è tirato indietro quando mancava praticamente solo la firma. Ci sono, per fortuna, anche vari punti di forza: è in divenire l’accordo su tecnopolo e settore aerospaziale; e soprattutto il nuovo piano nazionale degli aeroporti valorizzerà i piccoli scali. Del resto l’estate scorsa sono emerse le criticità del ‘Marconi’ di Bologna.

In questo scenario possono accadere due novità. La prima riguarda proprio de Pascale, che ha detto di voler trovare un’intesa sul traffico aereo che valorizzi anche Forlì. La seconda è l’offerta di un fondo italiano, rimasto finora top secret, che si è fatto avanti per assumere quote significative. Lo stesso vicepresidente Ettore Sansavini ha parlato di possibili nuovi soci. Davvero il 2025 sarà decisivo.