Ridolfi, nuovo decollo Gilardi: "Fiducia per l’estate Poi una nuova compagnia ci collegherà al mondo"

di Marco Bilancioni Andrea Gilardi, direttore commerciale di F.A., come vanno le prenotazioni per l’estate 2023? "Vanno bene in particolare Lampedusa, l’isola greca di Zante dove abbiamo la possibilità di volare la domenica, nonché Brindisi. E non solo. Per i gruppi, ovvero almeno 30 persone, è ottima la richiesta per Lourdes: avremo passeggeri non solo dall’Emilia-Romagna ma anche dal basso Veneto e dal centro Italia. Pochi altri scali si collegano alla città francese". Aggiorniamo le previsioni per il 2023: quanti passeggeri? "Tra i 220 e i 230mila. Abbiamo chiuso il 2022 attorno a 98mila". Come farete a raddoppiare? Merito della fine delle restrizioni Covid? "Le previsioni degli esperti sono quelle di tornare a livelli pre-pandemia già nel 2023, in anticipo di due anni rispetto alle proiezioni precedenti. I voli a medio-corto raggio sono già oltre". Naturalmente qui non abbiamo riferimenti perché prima del Covid il Ridolfi era ancora chiuso, ma questo fa ben sperare. Quali sono i vostri piani? "Entro settembre dovremo elaborare un progetto con gli obiettivi per i prossimi 4 anni e per i prossimi 15 da presentare all’Enac. Contenuto però top secret..". Però vi sarete dati un obiettivo da raggiungere. "Puntiamo, a pieno regime, ad arrivare a 850mila passeggeri all’anno". Obiettivo ambizioso? "Se escludiamo l’anno in cui il Marconi...