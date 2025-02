Ridolfi, obiettivo decollo: "Si coinvolga Ravenna"

Quando si parla dell’aeroporto la tendenza è quella di non spingersi troppo lontani nel ripercorrere la sua storia, ma di soffermarsi principalmente sull’ultima gestione, quella di F.A. che nel 2022 ha preso le redini della struttura reduce da molte traversie e da un lungo periodo di fermo totale. L’ex senatore Dc Romano Baccarini (nella foto), a lungo protagonista della politica cittadina, spinge più indietro i suoi ricordi: "Se oggi parliamo dell’aeroporto – puntualizza – è perché alla fine degli anni Novanta a Forlì arrivò l’Enav, l’ente che forma i controllori di volo. Ho memoria chiarissima di quel periodo, anche perché l’arrivo di quell’ente è frutto di uno sforzo che feci personalmente in Parlamento. In seguitò arrivò poi una convenzione con i Paesi dell’ex Jugoslavia e con l’Austria".

Baccarini già allora aveva un’idea precisa: "Ero certo che il futuro dello scalo forlivese dipendesse in gran parte da un sodalizio con Ravenna e penso che oggi sia vero più che mai: Ravenna è un sito culturale e turistico di importanza mondiale e il Ridolfi può sostenere proprio quel tipo di traffico".

L’ex senatore va anche oltre guardando a Ravenna come a uno snodo cruciale per l’economia forlivese tout court, anche a prescindere dagli scambi via aria: "Oggi – spiega – le strade statali sono quasi tutte provincializzate, ma noi abbiamo ancora una Statale: la 67 che porta da Ravenna a Livorno. Se quel passaggio venisse finalmente sistemato e reso percorribile dai mezzi pesanti, ecco che si aprirebbe un importantissimo collegamento tra i due porti di Ravenna e Livorno, snodi cruciali sull’Adriatico e il Tirreno, con evidenti ricadute positive per Forlì; anche in considerazione del fatto che il porto di Ravenna oggi è stato adeguato in modo da poter ospitare anche navi da diporto e cargo".

Tornando al Ridolfi, Baccarini ha avuto modo di avere un confronto anche con il nuovo governatore della Regione, Michele de Pascale, prima della sua vittoria alle elezioni: "Ci siamo incontrati casualmente a Forlì. Lui ha dimostrato di conoscere la mia esperienza politica e abbiamo scambiato qualche impressione sullo scalo. Lui si è detto molto interessato a queste mie idee".

Che il Ridolfi sia nei pensieri di De Pascale lo dimostra anche il fatto che si sia spinto a "non escludere" l’eventualità di un ingresso della Regione nella società di gestione, in modo da salvare una situazione critica che allo stato attuale dei fatti, nelle parole del presidente stesso della Regione, "non sarebbe sostenibile". "Sulla questione della gestione – precisa Baccarini – non dico ovviamente nulla. Sicuramente sono emersi temi che è nell’interesse di tutti affrontare con serietà, al di là delle appartenenze politiche".