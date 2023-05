Ridolfi, resta un volo per Comiso Cambia il programma di Aeroitalia: si decollerà due giorni da Bologna

A partire dal 17 giugno il volo Forlì-Comiso partirà da Forlì il sabato, mentre già dal 16 maggio la compagnia Aeroitalia nei giorni di martedì e giovedì salperà alla volta dello scalo siciliano, ma dal ’Marconi’ di Bologna. La modifica è giunta nei giorni scorsi: il 23 aprile il vettore aereo aveva infatti annunciato che tutti e tre i voli sarebbero stati assicurati dal Ridolfi, a differenza di quanto indicato in origine, quando fu resa nota la programmazione estiva 2023, nel marzo scorso.

"Il cambio relativo ai collegamenti del martedì e giovedì è stato concordato in totale armonia tra Aeroitalia e Aeroporto di Forlì al fine di garantire la migliore copertura del territorio e un elevato numero di servizi a favore dei siciliani e degli emiliani-romagnoli", si legge nella nota di F.A., la società che gestisce lo scalo forlivese. Di solito tali variazioni sono condizionate dall’andamento delle prenotazioni, che va considerato in entrambi i mercati: quello emiliano-romagnolo, ma anche quello siciliano.

Attualmente dal Ridolfi si vola per Catania, Napoli, Lourdes, Mostar (in Erzegovina, città non distante da Medjugorje), la capitale albanese Tirana e Oradea in Romania, tutte tratte operate da Aeroitalia (l’operatività è consultabile sul sito www.goto-fly.it), mentre Palermo e la polacca Katowice sono raggiunte dalla compagnia Ryanair. A partire dalle prossime settimane si aggiungeranno Alghero, Brindisi, Cagliari, Dubrovnik e Zara (due mete sulla costa croata), Lampedusa, Olbia, Pantelleria e le isole della Grecia ionica Cefalonia e Zante.

Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal direttore marketing di F.A., Andrea Gilardi, le prenotazioni in vista delle mete estive sono partite con un andamento soddisfacente. Contatti sono inoltre in corso con Ryanair, che l’anno prossimo potrebbe aumentare le destinazioni operate su Forlì.