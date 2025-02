Ridolfi, svolta de Pascale: "Così F.A. non può farcela". Forse la Regione in società

"Diciamocelo con franchezza: in questo momento gli aeroporti più deboli sono quelli di Forlì e Parma. E il ’Ridolfi’, in prospettiva, non ce la può fare da solo. La situazione a Forlì è molto pesante". Il presidente della Regione, Michele De Pascale, ha incontrato lunedì il ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. Tanti gli argomenti messi sul tavolo, a partire dalle opere da sbloccare. Inevitabile un passaggio sugli scali regionali.

"Lavoriamo ad una legge ad hoc come in Puglia o Calabria, che regolamenti la partecipazione della Regione". Visto che in Adp-Aeroporti di Puglia, la Regione ha sottoscritto il 99% delle azioni e in Sacal (Calabria), la quota è del 9,27%, chiediamo a De Pascale se esiste l’ipotesi che la Regione Emilia Romagna entri nel capitale sociale della società che gestisce lo scalo di Forlì, F.A. srl. "Ho un approccio laico al tema. Quindi se mi chiedete ’soldi a Forlì?’, dico che la Regione non esclude nulla. Qui l’unico tema è che l’aeroporto deve funzionare e l’idea di tenere aperto il ’Ridolfi’ in perdita non è perseguibile".

A differenza di Adp e di Sacal, F.A. srl è interamente nelle mani di soci privati. "E non si può pensare che il ’Ridolfi’ resti in eterno sulle spalle di questi privati". Investitori "che noi non possiamo che ringraziare per l’investimento fatto nell’infrastruttura. Le istituzioni non dovranno mai farli sentire soli".

L’approccio alla materia della Regione guidata dall’ex sindaco di Ravenna è chiaro: "La Regione vuole essere attrice, non più spettatrice". Questo significa anche cambiare i rapporti di forza con le compagnie aeree: "L’atteggiamento che contesto è che siano loro a decidere totalmente le strategie, non possiamo andare avanti così".

A breve i rappresentanti delle quattro società di gestione si siederanno attorno al tavolo per confrontarsi con De Pascale e l’assessore Irene Priolo, che ha le deleghe a mobilità e trasporti e infrastrutture. Nel tardo pomeriggio di ieri, una nota della Regione ha ufficializzato che "entro la fine del mese vedremo i vertici delle quattro società che gestiscono gli scali regionali". "Serve un tavolo permanente con i gestori, che si diano una programmazione condivisa", riprende de Pascale.

Quindi occorre scrivere la parole ’fine’ su rotte identiche programmate in più di un aeroporto emiliano-romagnolo. Serve poi "una correlazione tra le politiche di marketing delle società di gestione e quelle della Regione. Noi siamo più interessati all’incoming, cioè ai passeggeri in arrivo, che all’outgoing, cioè a chi va altrove". Detta con un esempio chiarificatore: "Sì, nelle statistiche un passeggero vale sempre uno, ma meglio qualcuno che va in Sicilia, piuttosto di qualcuno che vola in Germania".

C’è poi il nodo del rapporto con l’aeroporto ’Marconi’ di Bologna da sciogliere. "Io contesto che da sola Bologna, che è già di fatto arrivata al limite, possa far crescere tutto il sistema aeroportuale". Il ’Marconi’ resta e resterà il punto fermo del sistema aeroportuale. Ma se, per capirci, i passeggeri oggi sono 100, l’intenzione è portarli domani a 150, distribuendo questi 50 aggiuntivi tra gli scali di Forlì, Rimini e Parma. "Perché noi vogliamo aumentare il numero complessivo dei passeggeri, non spostare quelli di Bologna altrove. La Romagna, e lo dico da romagnolo, non chiede pietà per i suoi aeroporti". La legge regionale "dovrà rendere la cooperazione tra scali" un elemento imprescindibile, così che la si smetta di farsi la guerra tra aeroporti vicini.

Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Forlì, così come già dichiarato in passato, si ribadisce disposta "a fare da ponte tra la Regione e la società di gestione del nostro scalo".