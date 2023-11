’Ridotto in poesia’ al teatro Fabbri. Serse Cardellini apre gli incontri

Inaugurano oggi alle 18 i tradizionali incontri al ridotto del Teatro Diego Fabbri (via delle Aste, 10) con gli artisti; si parte con il poeta Serse Cardellini che, in dialogo con il giornalista e scrittore Marco Colonna è ospite per la rassegna ‘Ridotto in poesia’, curata dall’associazione culturale Metropolis. L’incontro ha l’obiettivo di dare la possibilità al pubblico di interagire da vicino, vis à vis per la prima volta, con un interprete della scena poetica nazionale. La poesia, nella sua tensione lirica tra sperimentazione e scrittura, è una delle forme espressive più nobili del pensiero umano; inoltre, la condivisione con il pubblico diventa un’esperienza e una testimonianza di passaggio tra la vita conosciuta e quella che verrà, secondo lo sguardo dell’artista. Il poeta è nato e Pesaro ed è anche antropologo, filosofo delle religioni, studioso di scienze socio-sanitarie ed esperto in medicina tradizionale cinese; ha fondato e dirige l’eno-libreria dal Bardo a Pesaro e ha fondato l’associazione Thauma Edizioni di cui è stato presidente dal 2005 al 2015.

Dal 2011 al 2013 è stato direttore letterario dell’Accademia Mondiale della Poesia, inaugurata dall’Unesco nel 2001 per la quale ha curato l’antologia ‘Poesia e Pace’ che raccoglie le opere di sessanta poeti provenienti dai cinque continenti; ha al suo attivo una decina di pubblicazioni per case editrici nazionali. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti; per informazioni: 0543 26355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it.

Valentina Paiano