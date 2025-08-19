Ridracoli, 6.500 ingressi. Un agosto coi fiocchi: "Ci vuole una regia unica"

"Il settore turisticosi conferma complessivamente in buona salute – dichiara l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni –. L’Appennino continua a crescere grazie a un rinnovato interesse verso i suggestivi borghi dell’entroterra, animati da sagre enogastronomiche ed eventi culturali e sportivi". Un quadro rassicurante, nonostante la crisi economica che colpisce le capacità di spesa delle famiglie e la partenza lenta nell’Appennino forlivese della stagione turistica estiva a causa anche delle incertezze meteo prolungate nel mese di luglio. E’ ancora presto per fare un consuntivo della stagione che – grazie ad eventi dal festival ‘Come Acqua, ai Tempi di Recupero, al foliage, alle sagre e agli eventi sportivi – si prolungherà per tutto il mese di settembre e oltre, ma quello che emerge a campione è un quadro rassicurante per agriturismi, ristoranti, b&b, alberghi, affittacamere e aree camper.

A spingere in una direzione positiva c’è in primo luogo il richiamo del "turismo in natura" in forte crescita ovunque. I territori del crinale possono contare su un richiamo di primo ordine rappresentato dal Parco nazionale, uno dei più blasonati. Le altre attrattive sono sicuramente importanti come il buon cibo, il paesaggio e le bellezze artistiche. La differenza la fanno la qualità delle foreste, l’invaso di Ridracoli, i silenzi e l’immersione in natura. "A Ridracoli – precisa il responsabile di Atlantide Massimo Casadei – nei primi 17 giorni di agosto abbiamo registrato 6.500 ingressi, 3.900 partecipanti ai tour in battello, superiori allo stesso periodo del 2024. Tutti sold out gli eventi notturni, in collaborazione con Outdoor Romagna e con il rifugio Ca’ di Sopra, 850 i partecipanti alle escursioni in canoa, in aumento. Tra gli stranieri – aggiunge – si registra soprattutto la presenza di belgi, olandesi, tedeschi e anche molti bengalesi e cinesi che non si erano mai visti. Dopo un inizio di stagione molto promettente con oltre 4.500 studenti delle scuole italiane in primavera, la stagione turistica ha stentato a decollare, con un leggero calo delle presenze, forse dovuto anche alla stagione meteo incerta. Dalla fine di luglio c’è stato un netto recupero, siamo soddisfatti e stiamo già lavorando alle novità per la stagione 2026".

Sulla stessa lunghezza d’onda gli operatori turistici e gli albergatori di Burraia, Campigna, Poderone e Corniolo, dove positivi sono anche i dati delle presenze al Corniolo Woods Camping e nell’area di sosta camper gestita dalla Pro loco. Nella statistiche ufficiali della Regione si nota qualche segno meno su arrivi e presenze da gennaio a giugno, soprattutto a causa della chiusura da tre anni del centro Sportilia a Spinello (la struttura con più posti letto) e del Rifugio Cai ai Prati della Burraia. "Inoltre – aggiungono tutti gli operatori – ci vuole una regia unica per la promozione che metta al centro le peculiarità della Romagna toscana (natura, arte, archeologia, prodotti e gastronomia di eccellenza) per allargare la presenza degli stranieri che arrivano soprattutto a maggio e giugno e puntando in particolare alla qualificazione dei servizi offerti come la gestione dei parcheggi, una segnaletica all’altezza e l’arredo urbano nei paesi di fondovalle e nei borghi".

"Possiamo essere soddisfatti di come sono andate le cose – aggiunge l’assessore al turismo di Santa Sofia, Franco Locatelli –. C’è stato anche un importante movimento turistico dovuto ai numerosi eventi promossi dall’amministrazione e dalle associazioni. Il concerto di Manu Chao e le cinque serate dei buskers sono stati gli eventi di punta. La capacità ricettiva va potenziata, ma siamo in crescita, anche grazie al bando borghi del Pnrr che ha favorito l’apertura di nuove strutture. Riguardo al turismo escursionistico abbiamo poi realizzato alcuni progetti sulla sentieristica, anche intorno al paese e alle frazioni per valorizzare i centri a corona del Parco nazionale".

Oscar Bandini