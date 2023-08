Ridracoli, accordo con la Rete nazionale energia

Romagna Acque, nelle persone del presidente Tonino Bernabè e del direttore generale Gian Nicola Scarcella, è stata ospite dell’Agenzia Sannita Energia e Ambiente (Asea) alla Diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, fra le più grandi opere idriche del sud Italia. L’incontro, promosso da Renael (Rete Nazionale della Agenzie Energetiche Locali presieduta da Piergabriele Andreoli), ha visto ospite anche l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess). Una due giorni di confronto e scambio di saperi per affrontare le sfide a breve termine della Diga di Campolattaro, riguardanti i temi dell’energia rinnovabile, dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici e della valorizzazione dell’infrastruttura ai fini turistici e di educazione ambientale. E’ stata anche l’occasione per la firma di un accordo fra Romagna Acque, Asea e la Rete nazionale delle Agenzie energetiche. "Senza acqua non c’è agricoltura, non c’è industria, né turismo, sanità, sicurezza – ha dichiarato Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, che proprio in occasione della visita a Campolattaro ha formalizzato l’adesione alle Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali-. Pertanto, la regolazione idraulica della risorsa risulta strategica per ogni territorio e più in generale per l’intero Paese".

