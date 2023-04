Ridracoli, avanti tutta Diga, ieri 1.450 accessi

La Pasqua non ha deluso le aspettative degli operatori turistici anche se il freddo non ha fatto registrare nelle strutture ricettive il tutto esaurito. E la diga a Pasquetta ha fatto il pieno di ingressi. Partiamo proprio dai numeri di Ridracoli: "Le temperature molto basse, invernali, hanno limitato gli ingressi in diga sabato e domenica – precisa il responsabile della zona di Atlantide Massimo Casadei – con 750 ingressi. A Pasquetta invece tanti arrivi, ben 1.450. Il battello elettrico per tutti e tre i giorni ha solcato sempre pieno le acque del lago. Inoltre hanno registrato il tutto esaurito le ‘Case di Ridracoli’ e il campeggio".

Soddisfatti anche Maura e Giorgino dell’ albergo ‘Lo Scoiattolo’ di Campigna: "Sabato e domenica sono caduti di nuovo 10 centimetri di neve sul crinale, era freddo, ma nonostante ciò abbiamo lavorato". "I clienti non sono mancati – dice Paolo Pisanelli dello chalet ‘Burraia’ – ma purtroppo debbo registrare che da mesi la linea fissa della Telecom non funziona e diversi clienti non sono riusciti a contattarmi. È un disservizio grave non degno per un’area turistica come la nostra. In più è caduta la neve e quindi qualche defezione c’è stata". Nessun problema invece all’agriturismo biologico ‘Poderone’ dove Lorenzina e Nicola possono contare da anni su una clientela affezionata. Note positive anche dall’albergo ‘Il Palazzo’ di Ridracoli che ha registrato il tutto esaurito sia nelle camere che a tavola, e all’Hotel Leonardo di Corniolo. "Siamo contenti. C’è stata solo qualche partenza in anticipo rispetto alle prenotazioni a causa del clima non propriamente primaverile".

Le lunghe file di auto, moto e camper che fin dal primo mattino e fino a sera hanno attraversato le strade provinciali in direzione di Santa Sofia, Campigna, Corniolo e Ridracoli sono state la dimostrazione plastica del successo del fine settimana, insieme alle migliaia di persone che hanno animato la tradizionale Fiera del Lunedì di Pasqua nel centro bidentino.

Tutte le attività commerciali del centro storico di Santa Sofia – dagli esercizi pubblici, alle pizzerie, alle osterie e ai ristoranti – hanno registrato un grande afflusso. In piazza Mortani c’era la ‘Fattoria degli animali’ curata da Campagna Amica della Coldiretti e dall’associazione regionale allevatori con l’esposizione di numerosi animali da fattoria. "Una giornata all’insegna del buono, pulito, giusto e sano – hanno commentato il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessora al turismo Ilaria Marianini, insieme a Gabriele Locatelli e Lia Cortesi di Slow Food –. Abbiamo riproposto in piazza Garibaldi un punto gastronomico con prodotti straordinari. La strada della qualità e degli eventi ha pagato grazie anche alla musica dei Brass To House e della Banda Roveroni".

Oscar Bandini