Ridracoli, buone notizie ‘a cascata’ Bernabè: "Rubinetti sicuri anche in estate"

di Oscar Bandini Finalmente la diga di Ridracoli sta tracimando. Il lago contiene oltre 33 milioni di metri cubi – significa 33 miliardi di litri d’acqua – hanno raggiunto la quota agognata di 557,30 metri sul livello del mare poco prima delle 22 di venerdì. Acque che lentamente e poi sempre più copiosamente bagnando il grande muro ad arco si gettano sul Bidente lambendo il Mulino di Sopra o della Teresona. Un momento che il presidente di Romagna Tonino Bernabè accoglie con soddisfazione. La tanto temuta siccità è alle spalle? "Calma, bisogna sempre distinguere tra meteo e clima, tra la breve e la lunga distanza dei fenomeni. In questo caso, il combinato disposto di piogge e scioglimento delle nevi che coprono ancora abbondantemente il crinale dell’Appennino tosco-romagnolo hanno piano piano riempito il lago". C’è acqua per tutti? "Certo, questo ci permetterà di garantire a tutti i comuni, compresi quelli costieri, il rifornimento idrico fino alla fine dell’estate. Inoltre confidiamo ancora nelle piogge di primavera per mettere in totale sicurezza il sistema ricaricando le falde che si sono abbassate a causa della siccità, dopo l’estate più calda degli ultimi 80 anni". È un quadro positivo, quindi. Perché mette dei dubbi? "Perché quello che preoccupa noi gestori...