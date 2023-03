Ridracoli, diga e Idro: ecco tutti gli orari e le modalità di accesso

Una corposa e spettacolare cascata caratterizza ancora la tracimazione della diga di Ridracoli ed è facile prevedere anche per oggi e domani tanti visitatori, ma non mancano i problemi. "Domenica abbiamo fatto fronte a fatica alla pressione dei visitatori – dice Massimo Casadei, coordinatore della coop Atlantide che gestisce i servizi turistici per conto di Romagna Acque –, ragion per cui cerchiamo di offrire tutte le informazioni necessarie per evitare ingorghi, perdite di tempo e confusioni".

L’ingresso alla diga e a Idro l’ecomuseo delle acque è previsto solo il sabato e la domenica; fino al 19 marzo il sabato ore 10-17 ingresso in diga e 14-17 a Idro; domenica e festivi 10-17 ingresso diga e Idro. Invece dal 20 marzo all’11 giugno sabato ore 9-18 ingresso in diga e 14-18 a Idro; domenica e festivi ore 9-18 ingresso diga e Idro. "Saremo aperti – aggiunge Casadei – a Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno con orario festivo". Calendario completo su https:bit.ly3SRkdIx. Il biglietto d’ingresso (valevole anche per Idro) costa 5 euro, ridotto 4 e gratis per bambini fino a 1 metro di altezza, residenti nei Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, disabili e loro accompagnatori; biglietto famiglia scontato a 14 euro per 4 persone. I biglietti si possono fare anche online".

Fino a Pasqua non entrerà in funzione, la navetta ragion per cui si potrà accedere in diga con auto e moto e poi, quando i parcheggi saranno pieni, a piedi (1,8 km) o in bici sempre pagando prima il biglietto. Invece per gli escursionisti, il sentiero natura inizia dal parcheggio di Idro, non dal cancello della biglietteria ma dal Sentiero 233, indicazione per S. Paolo in Alpe.

"La stagione entrerà nel vivo il 25 marzo con l’apertura del Rifugio Cà di Sopra e il 26 marzo – spiega Casadei – quando andrà in funzione il battello elettrico con partenze alle ore 10-11-12 e poi 14-15-16-17. Il biglietto si può fare in loco il giorno stesso, oppure online con almeno 48 ore d’anticipo (https:bit.ly41OW qwT. Le canoe saranno a disposizione a maggio". La zona offre poi aree picnic per pranzo al sacco (i rifiuti si portano a casa perché vige il porta a porta), oltre ai servizi offerti dal chiosco ‘La Terrazza sul lago’ e i ristoranti Il Palazzo, Il Mulino e La Vera Romagna (info: 0543.917912).

Ancora una volta il grande patrimonio ambientale di questa terra, complice il meteo favorevole, ha innescato richiamo. "Nei fine settimana arrivano a S. Sofia, Campigna e Ridracoli migliaia di persone – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – e quello che accade in questo territorio da alcuni anni è frutto di un lavoro iniziato, non concluso, e che va perfezionato. La promozione, gli eventi, alcuni servizi messi in campo e gli investimenti dei privati hanno creato le condizioni per la crescita delle presenze. Però non basta, è necessario fare ancor di più sistema tra pubblico e privato e tra i territori. Tra i primi problemi da affrontare – conclude – l’aumento dei posti letto in paese e nelle frazioni, la costruzione di parcheggi a Campigna e un piano di mobilità sostenibile moderno che faccia godere le bellezze naturali dell’Appennino e del Parco nazionale senza traffico caotico e i relativi disagi. Ci lavoreremo al più presto".

Oscar Bandini