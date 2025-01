Ridracoli, diga verso la prima tracimazione dell’anno

La diga di Ridracoli, il ‘Gigante d’acqua della Romagna’ è prossima allo sfioro. Alle 10,15 del 6 gennaio il livello del lago ha raggiunto i 556,52 metri (sui 557,30 del livello massimo), mentre il lago contiene 32.263.196 metri cubi (su 33 milioni). Secondo le previsioni, verso giovedì si dovrebbe materializzare la prima tracimazione del 2025 con le acque del lago che inizieranno a scendere prima lentamente, poi con una cascata sempre più consistente sul fiume Bidente, facendo un salto di 103 metri lungo il grande sbarramento.

Il lago si sta riempiendo da giorni grazie alle piogge e alla fusione lenta della neve che sta ricoprendo i crinali dell’Appennino romagnolo, intercettando anche le acque della galleria lunga circa 10 km che parte da Fiumicello (Premilcuore) e il corso di altri 4 torrenti. Il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè non si sbilancia sul giorno esatto della tracimazione, ma ricorda che "nel corso del 2024 furono ben quattro le tracimazioni che si materializzarono il 3, 27 marzo, 24 aprile e 2 maggio, tracimazioni che hanno garantito la messa in sicurezza il rifornimento idrico per la Romagna per tutto l’anno. Con la prima prossima tracimazione e una seconda che auspichiamo con le piogge primaverili, il sistema sarà in sicurezza per tutta l’estate con l’aggiunta che, tra piogge e neve, le falde acquifere e le sorgenti al momento non sono in sofferenza".

Oscar Bandini