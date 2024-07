Ridracoli è più green. Ecco la prima colonnina per la ricarica elettrica

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Ridracoli la prima colonnina di ricarica elettrica a fianco di Idro l’ecomuseo delle acque. Questa prima postazione è utilizzabile h24 e fornisce 22kw di potenza per la ricarica, può essere gestita tramite la App di Repower tramite la quale si può conoscere Idro come che luogo che ospita la colonnina elettrica, verificare la disponibilità delle prese e perfino avviare o terminare la ricarica. L’energia distribuita proviene da fonti 100% rinnovabili. "È stata una inaugurazione nel vero senso della parola – commenta Massimo Casadei, responsabile Atlantide che gestisce i servizi turistici alla diga di Ridracoli –. Infatti domenica scorsa si è svolto in diga il più grande raduno di auto e moto elettriche mai organizzato in Italia, ‘Energy tour’ con gli 80 possessori di mezzi al 100% elettrici, che sono stati protagonisti di una giornata all’insegna di valori quali la promozione dell’uso delle energie rinnovabili e della biosostenibilità, nel contesto naturale mozzafiato del Parco nazionale e della diga di Ridracoli". L’evento è stato organizzato da Greenergy, associazione di promozione sociale, no-profit, che si rivolge a privati, imprese e istituzioni che credono in un futuro green e responsabile.

o.b.