Ridracoli, ecco come si puliscono le acque dalle microplastiche

Forlì, 10 maggio 2025 – Nel lago di Ridracoli la concentrazione di microplastiche è molto più bassa rispetto ad altri bacini lacustri italiani, grazie al ruolo di filtro giocato dalle selve del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna.

Lo dimostra uno studio di Enea e Arpae Emilia-Romagna grazie al supporto di Romagna Acque, che evidenzia che nei campioni prelevati in superficie e nella colonna d’acqua del lago dell’Appennino romagnolo la concentrazione di microplastiche (Mp) è pari a 0,02-0,04 MP/m3, a fronte di un valore medio pari a 13 MP/m3, rilevato, ad esempio, nel lago di Bracciano e nel Trasimeno.

Le microplastiche sono un problema ambientale significativo, perché si frammentano dagli oggetti di plastica, entrando in contatto con gli organismi viventi e causando potenziali danni alla salute. I risultati del progetto ‘Life Blue Lakes: una campagna di monitoraggio delle microplastiche nella diga di Ridracoli tra foreste millenarie’ sono stati presentati nei giorni scorsi al Centro operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia alla presenza di tecnici Arpae, delle Università, di centri di ricerca e del Parco nazionale della Maiella.

“La scelta è ricaduta su questo invaso – precisa Patrizia Menegoni di Enea – per la sua posizione strategica all’interno di un’area ricca di biodiversità e di acqua a uso potabile, e ci ha spinto anche l’ipotesi che, vista l’elevata qualità delle sue acque, il lago potesse costituire una sorta di ‘punto zero’ per gli studi, che hanno confermato il ruolo degli ecosistemi forestali circostanti nella riduzione della dispersione delle microplastiche, fornendo una azione di filtro a protezione della qualità delle acque. A Ridracoli non sono mai stati osservati filamenti o fibre solitamente trasportate dall’aria”.

La Società Italiana di Restauro Forestale (Sirf), secondo Bartolomeo Schirone, ha inoltre rilevato la presenza significativa di microplastiche sotto forma di microfibre nell’acqua di pluviometri posizionati nelle chiome degli alberi: una dimostrazione che le foreste possono contribuire a intercettare le microfibre presenti nell’aria per poi trasferirle e bloccarle al suolo.

A sua volta in una corposa relazione il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè ha voluto ricordare che “l’eccellenza nella qualità dell’acqua passa attraverso una solida collaborazione con istituti di ricerca di primo piano a partire dal 1987. Un elemento cardine – ha aggiunto – di questo sistema virtuoso è rappresentato dal laboratorio di Romagna Acque, una struttura multi-sito accreditata ‘Accredia’ in conformità alle normative europee. Per la società che presiedo investire in ricerca oggi significa costruire le fondamenta per le scoperte di domani per migliorare la qualità della vita”.

Qual è quindi il segreto della presenza minimale delle microplastiche nel bacino lacustre di Ridracoli, incuneato tra la Foresta della Lama e Sasso Fratino, patrimonio naturale Unesco? La risposta di Bernabè è chiara: “Le foreste svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del ciclo dell’acqua, agendo come spugne naturali che assorbono e rilasciano gradualmente l’acqua piovana. Questo processo contribuisce a mantenere la qualità dell’acqua e a prevenire fenomeni estremi come siccità e alluvioni. Le radici degli alberi stabilizzano il suolo, riducendo l’erosione e filtrando gli inquinanti, mentre le chiome attenuano l’impatto delle precipitazioni, favorendo l’infiltrazione nel terreno”.