Ridracoli, ecco la tracimazione: "Buon segno per un’estate sicura"

Nel pomeriggio di ieri, in una giornata caratterizzata dall’alternanza di pioggia, vento, sole e temperature quasi primaverili, si è materializzata la prima tracimazione del 2025 alla diga di Ridracoli. Infatti l’acqua del lago, giunta alla quota di sfioro a quota 557,30 metri sul livello del mare, è cominciata a scendere con effetto cascata complici le folate di vento, lungo il grande sbarramento di calcestruzzo ad arco gravità. L’acqua, che da giorni era vicinissima allo sfioro senza superarlo, è scesa sul letto del Bidente di Ridracoli.

Un fenomeno naturale semplice, reso possibile dalla fusione delle nevi che hanno ricoperto i crinali dell’appennino tosco-romagnolo, dall’afflusso dei fossi e torrenti tributari del lago, oltre all’acqua del torrente Fiumicello che da Premilcuore viene trasportata nel lago grazie al canale di gronda lungo circa 10 chilometri. Quando avviene la tracimazione, significa che l’invaso contiene 33 milioni di metri cubi d’acqua.

"È una bella notizia – commenta a caldo il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè –. Rispetto al 2024 siamo in anticipo di oltre un mese: il lago raggiunse lo sfioro il 1° marzo. Dobbiamo dire grazie alla fusione della neve e alla pioggia con 72,2 millimetri in questi primi 25 giorni di gennaio. Va aggiunto che nel 2024, il lago ha raggiunto il livello massimo in totale 6 volte mettendo in sicurezza la fornitura idrica della Romagna per tutto lo scorso anno. Siamo partiti bene e se le piogge di primavera non ci tradiranno anche la stagione estiva sarà al sicuro e di conseguenza anche la stagione turistica".

Oscar Bandini